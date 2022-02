Dresden

Das sächsische Sozialministerium hat am Freitag einen Leitfaden an die Landkreise und kreisfreien Städte versandt, wie die umstrittene Impfpflicht für Pflegekräfte ab dem 16. März umgesetzt werden soll und wer davon betroffen ist. Um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, sollen die Gesundheitsämter aber einen Ermessensspielraum nutzen können.

Alle Mitarbeiter mit Patientenkontakt fallen unter Impfpflicht

Das Ministerium betont prinzipiell, dass „alle Personen, die unter anderem in Krankenhäusern, Arztpraxen, Tageskliniken, Rettungsdiensten oder Pflegeeinrichtungen tätig sind“, unter die Impfpflicht fallen. Auch das Verwaltungspersonal zähle dazu, „soweit es Kontakte zu Patienten oder Betreuten hat, ebenso Berufsschüler, Ehrenamtliche oder Beschäftigte von Fremdfirmen“. Personen müssten allerdings „regelmäßig – und nicht nur wenige Tage beziehungsweise wenige Minuten – dort tätig sein, um von der Impflicht betroffen zu sein“. Bei Dienstleistungen für einzelne Bewohner, beispielsweise eine rechtliche Betreuung, bestünde keine Nachweispflicht.

Nachweise müssen bis 15. März vorgelegt werden

Die Beschäftigte müssen einen Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können, bis zum 15. März vorlegen. Ab dem 16. März müssen die Heime dann ihre ungeimpften Mitarbeiter den Gesundheitsämtern melden. Dafür haben sie 14 Tage Zeit. Wer seine Tätigkeit zum 16. März neu antritt, muss dem Arbeitgeber vor Beginn der Tätigkeit einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

Gesundheitsämter können Betretungsverbote aussprechen

Laut dem Sozialministerium werden die lokalen Ämter die nicht geimpften Mitarbeiter auffordern, die Impfung nachzuholen: „Sollten noch zwei Impfungen erforderlich sein, so ist der Nachweis für die erste Impfung bereits innerhalb von vier Wochen zu erbringen. Der Nachweis über die zweite Impfung ist spätestens nach zwei Monaten vorzulegen. Fehlt nur noch eine Impfung zur Grundimmunisierung, ist diese Impfung innerhalb dieser vier Wochen nachzuweisen.“ Wenn trotz Anforderung kein Nachweis innerhalb der genannten Fristen vorliegt, kann das Gesundheitsamt ein Betretungsverbot aussprechen.

Sozialministerium appelliert, Ermessensspielräume zu nutzen

Allerdings gibt es hier den besagten Ermessensspielraum. Das hatte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) vor Wochen angekündigt. Die Gesundheitsämter sollen konkret im Einzelfall prüfen, welches Infektionsrisiko durch die ungeimpfte Person besteht und ob die Versorgungssicherheit bei einem Betretungsverbot in Gefahr ist. „Der Ermessensspielraum ist so zu nutzen, dass die Versorgungssicherheit der betroffenen Einrichtung nicht gefährdet wird“, stellte das Ministerium am Freitag klar.

Sachsen befürchtet Versorgungsengpässe in Pflegeheimen

Der Freistaat befürchtet Versorgungsengpässe, sollte die Impfpflicht streng umgesetzt werden. Auch die Landräte haben entsprechende Befürchtungen zuletzt geäußert. Laut aktuellen Zahlen sind in den vollstationären Pflegeeinrichtungen 70,7 Prozent der Beschäftigten grundimmunisiert. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte deswegen eine Verschiebung der Impfpflicht gefordert. Er konnte sich damit bei der Ministerpräsidentenkonferenz aber nicht durchsetzen.

„Mit der kommunalen Ebene wurden gemeinsam Möglichkeiten abgestimmt, Handlungsspielräume auszuloten, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, teilte das Sozialministerium mit. Darüber hinaus gehende Hinweise des Bundes sollen in weiteren Schritten noch eingearbeitet werden.

Von Kai Kollenberg