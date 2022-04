Pflege-Impfpflicht in Sachsen: Weniger Meldungen als erwartet

Leipzig

Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs haben bislang weniger Ungeimpfte an die Gesundheitsämter in Sachsen gemeldet als zuvor erwartet worden war. Nach Ablauf der Meldefrist sind rund 18.000 Fälle aus etwa 2600 Kliniken, Heimen, Pflegediensten und Praxen registriert worden. Das ergab eine LVZ-Umfrage in allen zehn Landkreisen und in den drei kreisfreien Städten Leipzig, Dresden und Chemnitz.

Impfpflicht gilt seit 16. März im gesamten Gesundheitsbereich

Für medizinisches und pflegendes Personal gilt seit dem 16. März bundesweit eine Impfpflicht. Sollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die entsprechenden Nachweise nicht vorlegen, müssen die Einrichtungen eine Meldung an das örtliche Gesundheitsamt machen. Diese Frist ist Ende März abgelaufen. Nach einer Übergangszeit können auch Tätigkeits- und Betretungsverbote ausgesprochen werden. In einer früheren LVZ-Umfrage waren die Gesundheitsämter von mindestens doppelt so vielen Ungeimpften ausgegangen.

In Leipzig sind bislang 2198 Fälle registriert worden

In Leipzig wurden bislang 2198 Meldungen aus insgesamt 313 Einrichtungen registriert. Es sei aber noch unklar, „ob es Einrichtungen gibt, die dem Gesundheitsamt bisher nicht bekannt sind“, erklärt eine Sprecherin. Genauso würden Angaben zu den vollen Personalstärken fehlen. Die meisten Einzelfälle sind im Landkreis Bautzen erfasst worden: 2686 Arbeitskräfte in 394 Betrieben erfüllen die gesetzlichen Kriterien nicht.

Meldungen liegen teilweise deutlich unter den Erwartungen

In Dresden sind bis Ende März 1350 Personen aus 352 Einrichtungen erfasst worden. Zwar müsse von steigenden Zahlen ausgegangen werden, da sich 70 weitere Betriebe gemeldet hätten – „grundlegend ist aber festzustellen, dass mit einem höheren Anteil zu meldender Personen gerechnet wurde“, stellt Amtsleiter Frank Bauer fest.

Ähnlich äußern sich weitere Landkreise gegenüber der LVZ. „Die Zahlen liegen unter unseren Erwartungen. Daher haben wir die Einrichtungen nochmals an den Termin erinnert“, sagt Brigitte Laux, die Sprecherin im Leipziger Land. Hier haben 230 Einrichtungen insgesamt 1500 bis 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeldet. In Nordsachsen sind es 209 Betriebe mit ebenfalls rund 2000 Betroffenen.

Impfquote unter Pflegekräften ist deutlich gestiegen

Ein Grund für die unerwartet niedrigen Zahlen könnte in der gestiegenen Impfquote unter Pflegekräften liegen, die im stationären Bereich seit Januar von 65,7 Prozent auf 75,1 Prozent zum Start der Impfpflicht zugelegt hatte. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sieht darin eine „sehr positive Entwicklung“. Gleichzeitig macht sie aber auch klar: „Das ist bei Weitem noch nicht die Abdeckung, die wir brauchen. Ich mache mir Sorgen, da gerade die älteren Menschen das größte Risiko tragen.“

In einzelnen Kreisen gab es technische Probleme

Die Landkreise Görlitz, Meißen und Mittelsachsen führen allerdings auch technische Probleme an. Bei der Einführung des Portals, über das die Einrichtungen die jeweiligen Daten melden müssen, habe es anfangs einen Softwarefehler gegeben, bestätigt das Sozialministerium auf LVZ-Nachfrage, der bei den Tests nicht aufgetreten war. Inzwischen sei längst ein Update erfolgt, heißt es. Im Landkreis Meißen hat die Erfassung der Meldungen allerdings immer noch nicht begonnen.

Gesundheitsämter haben für Prüfung kaum Personal

Es ist davon auszugehen, dass erste Entscheidungen über etwaige Arbeitsverbote nicht vor dem Sommer erfolgen werden. „Unsere personellen Ressourcen sind erschöpft und konzentrieren sich – neben dem Abarbeiten der nach wie vor hohen Inzidenzen – derzeit vorrangig auf die Bewältigung der Flüchtlingsströme aus der Ukraine“, erklärt beispielsweise Nordsachsens Sozialdezernentin Heike Schmidt. Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU) hat soeben einen Beschwerdebrief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geschrieben: Die Bearbeitung sei „derzeit personell nicht leistbar“, heißt es darin.

Köpping: Versorgungssicherheit hat oberste Priorität

Falls eine Einrichtung die Versorgungssicherheit nicht gewährleisten könne, „dann kann dort keinerlei Betretungsverbot erfolgen“, erklärt Köpping zu den anstehenden Einzelfallprüfungen und fügt hinzu: Man werde die Pflegebedürftigen nicht gefährden. Laut Pflegekasse gibt es in Sachsen etwa 205.000 Hilfsbedürftige.

Von Andreas Debski