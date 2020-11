Leipzig

In Sachsen ist inzwischen mehr als jeder fünfte Pflegeheimbewohner auf Sozialhilfe angewiesen. Betroffen sind damit 11 903 Menschen von insgesamt 51 974 vollstationär gepflegten Heimbewohnern im Freistaat. Die Zahlen beziehen sich auf 2019. Im Jahr davor waren es 11 043. Damit stieg die Quote von 21,25 Prozent auf 22,9 Prozent. Deutschlandweit liegt die Anteil der Sozialhilfeempfänger unter den rund 900 000 Pflegeheimbewohnern sogar bei 36,4 Prozent. Das geht aus Daten hervor, die die Linksfraktion im Bundestag mit Hilfe des Statistischen Bundesamtes zusammengetragen hat. Danach müssen in Sachsen 860 Pflegeheimbewohner mehr Sozialhilfe beantragen als noch 2018.

Auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt steigt Anteil der Sozialhilfebezieher

In Thüringen und Sachsen-Anhalt ist der Trend ähnlich. Im grünen Freistaat beziehen 7009 von 26 414 Heimbewohnern Sozialhilfe, 374 mehr als im Jahr davor. Ihr Anteil kletterte von 25,5 auf 26.5 Prozent. Auch in Sachsen-Anhalt ist inzwischen jeder vierte Pflegebedürftige, der vollstationär betreut werden muss, auf die Leistungen des Staates angewiesen. Von 30 818 Menschen, die in einer Betreuungseinrichtung leben, bekommen 7715 Sozialhilfe. In Jahresfrist stieg die Quote von 23,5 auf 25 Prozent.

Bartsch : Wann kommt die Pflegereform ?

Dietmar Bartsch, der Bundestagsfraktionschef der Linken kritisiert diesen Zustand. „Immer mehr Menschen verarmen in den Pflegeheimen aufgrund explodierender Kosten“, sagte er der LVZ. Und er fordert die Bundesregierung zum Handeln auf: „Wann kommt die Pflegereform? Nach der Ankündigung, den Eigenanteil zumindest teilweise zu deckeln, sind wieder Wochen vergangen. Das Gesundheitsministerium muss endlich einen Gesetzentwurf vorlegen. Corona darf nicht die Ausrede dafür sein, dass die eigentliche Politik liegenbleibt. Wir brauchen eine deutliche Senkung der Eigenanteile, sodass das Pflegeheim nicht länger eine Armutsfalle ist“, fordert der Linken-Politiker.

Köpping : Pflege muss für alle bezahlbar bleiben

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) will die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen entlasten und plant dafür eine Begrenzung eines Teils der Kosten. Demnach soll der Eigenanteil für die reine Pflege künftig für längstens 36 Monate maximal 700 Euro im Monat betragen. Im Schnitt lagen die Kosten dafür zuletzt bei 786 Euro. „Was wir wollen, ist vor allem einen Rahmen setzen, der Pflege kalkulierbarer macht“, sagte Spahn.

Auch Sachsens Staatsministerin für Soziales und Gesundheit, Petra Köpping ( SPD), sieht die Entwicklung mit Sorge. Ziel sei es, die Eigenbeiträge in der stationären Pflege zu begrenzen. Sie sei für eine nachhaltige Finanzierung der Leistungen der Pflegeversicherung. Pflege müsse für alle bezahlbar bleiben.

In Sachsen liegt monatliche Zuzahlung im Schnitt bei 1621 Euro

In Sachsen beträgt die monatliche Zuzahlung nach Berechnungen des Verband der Ersatzkassen e. V. ( vdek) derzeit im Schnitt 1621 Euro. Davon sind 595 Euro der Eigenanteil an den Pflegekosten, 672 Euro für Unterkunft und Verpflegung sowie 354 Euro Investitionskosten.

Die Heimbetreiber begründen die Kostensteigerung vor allem mit den steigenden Ausgaben für das Pflegepersonal. Die Kassen bleiben jedoch bei ihren festen Beiträgen je Pflegestufe, so dass sich nur der Eigenanteil der Bewohner erhöht.

Ein bundesweites „Bündnis für Gute Pflege“ schlägt inzwischen Alarm. Jeder dritte Heimbewohner beziehe inzwischen Sozialhilfe. „Pflegebedürftigkeit ist zum realen Armutsrisiko geworden“, heißt es in einer Erklärung.

Forderung nach Entlastung bei Investitionskosten

Der Verband der Ersatzkassen begrüßt zwar das von Gesundheitsminister Spahn vorgelegte Konzept für eine Pflegereform, forderte aber zugleich weitere Reformmaßnahmen. Es müsse geklärt werden, wer die Investitionskosten zu tragen hat. Auch hier brauchten die Pflegebedürftigen eine Entlastung. Denn diese Kosten, die die Pflegeheimbewohner übernehmen, belaufen sich im Bundesschnitt bereits jetzt auf 455 Euro pro Monat.

Im Sächsischen Sozialministerium heißt es, im Hinblick auf den zukünftig weiter steigenden Anteil pflegebedürftiger Menschen müsse die generelle Frage gestellt werden, ob die derzeitige Ausgestaltung der Pflegeversicherungsleistungen noch der Lebenswirklichkeit der pflegebedürftigen Menschen gerecht werden könne. Die sächsische Staatsregierung spricht sich daher für eine nachhaltige Finanzierung der Pflegeversicherung aus und wirkt auf Bundesebene auf eine Begrenzung der Eigenbeiträge in der stationären Pflege hin.

Ostdeutsche profitieren nicht von Pflegereform

Zugleich werden die bisherigen Vorschläge des Bundesgesundheitsministeriums kritisiert. „Von der geplanten Begrenzung der Eigenanteile an den pflegebedingten Kosten auf 700 Euro für längstens 36 Monate werden die meisten Pflegebedürftigen in Sachsen und in weiteren sechs – hauptsächlich ostdeutschen Ländern – jedoch nichts merken, da die Eigenanteile an den Pflegekosten noch unter dieser Grenze liegen“, so das Sozialministerium. In Sachsen liegt die durchschnittliche Beteiligung der Pflegebedürftigen an den pflegebedingten Kosten derzeit bei 595 Euro.

Von Anita Kecke