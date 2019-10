Pilzvergiftungen in Sachsen: Zahl der Anfragen explodiert

Leipzig

Die gute Pilzsaison sorgt in Sachsen für volle Körbe. Was auf der einen Seite die Sammler freut, versetzt auf der anderen die Krankenhäuser in Alarmbereitschaft. Denn: Statt der schmackhaften Champignons, Stein- und Butterpilze landen am Ende nur zu oft deren giftige Doppelgänger auf den Tellern. 169 Vergiftungs- beziehungsweise Verdachtsfälle sind bisher allein aus Sachsen vom Gemeinsamen Giftinformationszentrum (GGIZ) der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erfasst worden.

Damit hat sich die Zahl der Fälle im Freistaat fast verdreifacht: Im gesamten Jahr 2018 gingen nur 58 Anfragen beim GGIZ ein. In der aktuellen Saison liegt Sachsen zudem weit vor Thüringen mit 57 und Sachsen-Anhalt mit 34 Vorfällen. Da keine Meldepflicht vorliegt, kann die Dunkelziffer noch weitaus höher sein.

Gefährlich wird es für unerfahrene Sammler

„Wir merken deutlich, dass in den Jahren mit gutem Pilzwachstum auch die Anfragen steigen“, sagt Dagmar Prasa, Humantoxikologin und Leiterin des GGIZ. Schon seit Mitte September klingle das Telefon in der Zentrale in Erfurt bis zu 30 Mal am Tag. Prasa begründet das mit den Wetterbedingungen. „Bis in den Sommer hinein war es sehr trocken, dann kam der Regen im Herbst. Die Pilze schießen förmlich aus dem Boden“, sagt sie, warnt aber im gleichen Atemzug unerfahrene Sammler eindringlich davor, sich von der Vielfalt am Wegesrand mitreißen zu lassen. „Wenn nicht mal der Unterschied zwischen Röhren- und Lamellenpilz vorhanden ist, wird es gefährlich“, sagt Prasa. Glücklicherweise verliefen die wenigsten Vergiftungsfälle in Sachsen tödlich.

Wer etwa direkt nach dem Genuss einer Pilzmahlzeit Beschwerden feststelle, müsse in der Regel keine Angst um sein Leben haben. Das Aufsuchen einer Notaufnahme sei in diesen Fällen – in Absprache mit dem GGIZ oder einem Hausarzt – nicht unbedingt nötig. Das spiegelt sich auch in den aktuellen Zahlen aus Leipzig wider.

So gibt das St. Georg Klinikum an, bisher kein ungewöhnlich hohes Patientenaufkommen zu verzeichnen, in der Notaufnahme der Uniklinik landeten bisher nur zwei Vergiftungsfälle. „Anders sieht es aus, wenn Beschwerden mit einer Verschiebung von sechs bis 24 Stunden auftreten“, sagt Dagmar Prasa. „Diese Zeitspanne deutet auf das Gift eines Knollenblätterpilzes hin, das bleibende Leberschäden hervorrufen und zum Tod führen kann.“ Ältere Leute und kleine Kinder könnten zudem auch von milderen Giften Kreislaufzusammenbrüche erleiden. Sie rät deshalb bei Unsicherheiten, schon vor dem Verzehr einen Pilzberater zu konsultieren.

Pilzberater hilft auch per WhatsApp

Ein solcher Pilzberater ist Lothar Lindner aus Beucha, 80 Jahre alt und zur Zeit täglich im Einsatz. „Momentan ist es extrem und fast zur Regel geworden, dass mich abends die Krankenhäuser aus der Umgebung anrufen“, sagt er. Über Whatsapp-Bilder helfe er dann zu bestimmen, an welcher Art von Pilzgift der entsprechende Patient leide.

Auch ein Kindergarten habe sich schon bei ihm gemeldet – ein kleiner Junge hatte sich unbeobachtet einen Pilz in den Mund gesteckt. „Das war ein Glimmertintling, der erst in Kombination mit Alkohol giftig wird,“ so Lindner. Entwarnung also für die Tagesstätte. In den meisten Fällen seien Vergiftungen jedoch auf die Unkenntnis der Sammler zurückzuführen.

Pilze aus dem Süden breiten sich in Sachsen aus

„Die Leute verwechseln auch alles, was sie verwechseln können,“ sagt Lindner. Etwa den unschuldigen Champignon mit seinem entfernten Verwandten, dem Karbol-Champignon, auch Gift-Egerling genannt. Dabei sei letzterer schon an seinem chemischen Geruch zu erkennen.

Perlpilze dagegen seien schwieriger zu bestimmen und würden immer wieder mit dem braunen Fliegenpilz oder dem Pantherpilz durcheinander gebracht. „Der Pantherpilz wurde früher auch Sachsenschreck genannt, weil er starke Halluzinationen hervorrufen kann“, sagt Lindner, der auf 52-Jahre Beratungserfahrung zurückblicken kann.

In den letzten Jahren kommen ihm häufig Pilze unter, die eigentlich eher in südlicheren Gefilden heimisch sind. Zum Beispiel Steinpilzsorten aus dem Mittelmeerraum, der violette Schleierling aus dem Wiener Wald oder der Tintenfischpilz, der ursprünglich aus Australien und Neuseeland stammt.

Ist der Pilz also der Gewinner des Klimawandels? Bedingt. „Im letzten Jahr hatten wir mit der Hitze und Trockenheit im Grunde einen Totalausfall,“ sagt Lindner. Ideal seien die Bedingungen für Pilze erst, wenn – wie in diesem Jahr – auch noch Feuchtigkeit hinzukomme. „Momentan ist es einfach spitze. Maronen, so weit das Auge reicht“, sagt der Pilzbeauftragte und rät Gleichgesinnten, sich in den Wäldern gütlich zu tun. Allerdings – und das betont er – nur mit dem entsprechenden Fachwissen.

Pilzvergiftung – was tun? Wenn Sie nach dem Verzehr einer Pilzmahlzeit Beschwerden feststellen, lassen Sie keine Zeit vergehen. Über einen Anruf beim Giftinformationszentrum kann die Situation eingeschätzt und Handlungsempfehlungen eingeholt werden. Treten starke Symptome auf und/ oder liegt die Mahlzeit länger als sechs Stunden zurück, kontaktieren Sie sofort einen Arzt oder lassen Sie sich in ein Krankenhaus bringen. Verwenden Sie keine Hausmittel. Das Trinken von Milch oder Salzwasser sowie die Einnahme von Kohletabletten kann die Prognose deutlich verschlechtern. Gleiches gilt für Medikamente und Alkohol. Stellen Sie Pilzreste und auch Erbrochenes sicher, um die Bestimmung des Giftes zu erleichtern. Dagmar Prasa vom GGIZ hält Pilzsammler dazu an, vorsorglich immer einen Teil der verarbeiteten Pilze aufzubewahren. Im Notfall könne ein Pilzsachverständiger auch über Bilder die Lage einschätzen. Der Giftnotruf für Sachsen lautet: 0361 730 730.

Von Hanna Gerwig