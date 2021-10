Dresden

Jens Maier hat zuletzt offen gelassen, wie es beruflich für ihn weitergeht. Der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete hat bei der Wahl im September den Wiedereinzug ins Parlament verpasst. Auch Listenplatz 2 half ihm nichts, da seine Parteifreunde in Sachsen zu viele Direktmandate gewannen.

Eigentlich könnte Maier wieder in seinen Job als Richter nach Dresden zurückkehren. Doch für Maier ist mittlerweile auch eine interne Lösung im Gespräch. Nach Informationen der Leipziger Volkszeitung denkt die Landtagsfraktion darüber nach, Maier als Juristen einzustellen. Seit Wochen, sagen Fraktionsmitglieder, werde die Personalie besprochen.

Angst vor weiterem Rechtsruck

Prinzipiell gibt es den Wunsch nach einem Juristen oder einer Juristin als Unterstützung für die AfD-Parlamentarier. Sie benötigen demnach vor allem Hilfe bei der Arbeit im Untersuchungsausschuss, der die Kürzung der AfD-Liste zur Landtagswahl 2019 aufklären soll. Die AfD geht nach wie vor davon aus, dass die Landesregierung hieran ihren Anteil hat. Beweise dafür hat sie bisher nicht ausfindig machen können.

Trotz des Bedarfs ist bei einem Teil der Fraktionäre die Sorge groß, welchen Eindruck es machen könnte, falls die Fraktion gerade Maier beschäftigen würde. Mit ihm als Mitarbeiter rücke die Fraktion weiter nach Rechtsaußen, argumentieren sie. Denn Maier ist in der AfD nicht irgendwer: Der sächsische Verfassungsschutz stuft den 59-Jährigen als Rechtsextremisten ein. Er war zudem Obmann der extremistischen und inzwischen aufgelösten AfD-Parteiströmung „Der Flügel“. Auf dem Dresdner Listenparteitag in Februar sagte Maier: „Wer in diesen Zeiten nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, macht irgendetwas falsch.“

Hohes Ansehen bei radikalen AfD-Mitgliedern

Maier hat sich mit seinen Ansichten ein gewisses Standing bei radikalen AfD-Mitgliedern erarbeitet. Seine Unterstützer drängen, so ist zu hören, nun regelrecht auf seine Einstellung. Einzelne Abgeordnete sind irritiert, mit welchem Eifer Werbung für Maier gemacht wird. Man müssen auch anderen Bewerbern eine Chance geben, heißt es. Der Posten soll schließlich nicht speziell für Maier geschaffen werden. Diese Skeptiker wollen auch den Eindruck vermeiden, dass die AfD einen Versorgungsposten schafft. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass Maier doch wieder als Richter arbeiten könne.

Jens Maier selbst äußert sich nicht: „Kein Kommentar“, sagt er zur Frage nach einer etwaigen Anstellung in der Fraktion. Auch die Fraktion schweigt auf Anfrage zu den Planspielen.

Geheime Abstimmung am 11. November

Entschieden ist sowieso nichts. Der Fraktionsvorstand möchte am 11. November in der Fraktionssitzung ein Stimmungsbild einholen. Einige Abgeordnete sollen auf einer geheimen Abstimmung bestehen, ist aus Fraktionskreisen zu erfahren. Ansonsten sei die Gefahr zu groß, dass Maiers Gegner im Nachhinein angeschwärzt würden. Die Fraktion stünde so oder so vor einer „Zerreißprobe“.

Von Kai Kollenberg