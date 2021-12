Plauen

„Macht Türen und Fenster zu und wartet, bis der Spuk vorüber ist. Am besten: Ignoriert sie einfach.“ Das sei die Meinung vieler Plauenerinnen und Plauener zu den regelmäßigen sonntäglichen Demonstrationen der Impfgegner, sagt Ulrike Liebscher (63) vom Bündnis Demokratie, Toleranz und Zivilcourage. Eine merkwürdige Auffassung von politischer Neutralität herrsche in der Stadt, die bis in die Verwaltung hineinreiche, meint die 63-Jährige, die aus Heidelberg stammt und 2005 in den Osten kam.

Aber Plauen mit seinen 66 000 Einwohnerinnen und Einwohnern sei nun eben auch mal keine Großstadt wie Leipzig. Menschen zur Gegenwehr zu mobilisieren, falle schwer. „Gesicht zu zeigen, ist hier nicht einfach“, weiß Liebscher. Und auch, dass der Ruf der Spitzenstadt durch die seit Jahren regelmäßig stattfindenden Demos des rechtsradikalen Dritten Wegs, der die Stadt als sein Zentrum sieht, gelitten hat.

Stadt mit revolutionärer Tradition

Das war nicht immer so. Wer über die Autobahn A 72 kommt oder wer durchs Stadtzentrum bummelt, erfährt, dass in der Vogtlandmetropole bereits am 7. Oktober 1989 eine riskante und mutige Demonstration gegen die damals herrschende DDR-Regierung stattfand – zwei Tage vor der legendären Montagsdemo in Leipzig. Darauf ist man hier noch immer stolz, aber auch ein wenig enttäuscht, wie wenige das im Lande noch schätzen oder – schlimmer noch – überhaupt wissen.

Linker Gegenprotest auf dem Altmarkt gegen Demo der Bewegung Dritter Weg in Plauen. Quelle: Ulrike Liebscher

Als deshalb um 2012 in Plauen die Aufmärsche der rechten Nationalen Jugend und später des Dritten Wegs begannen, sammelten sich Vertreter der demokratischen Parteien und der Zivilgesellschaft erneut an einem Runden Tisch und unter dem organisatorischen Dach der Kirche, um gegenzuhalten. „Mit dem ersten Lockdown begannen dann die Aufmärsche der Impfgegner“, erinnert sich Liebscher, die auch Kreisvorsitzende der Grünen ist. Schweigend oder rhythmisch klatschend und unbehelligt von der Polizei sei die Runde von 1989 abmarschiert worden. Dass dabei auch Querdenker, Vertreter des Dritten Wegs und Reichsbürger auftauchten, habe offenbar keinen der Impfgegner gestört.

Unterstützung von der Stadt gestrichen

Seither veranstaltete der Runde Tisch regelmäßig Gegendemos. Als die Gegenseite behauptete, die Meinungsfreiheit werde eingeschränkt, signalisierte man: „Wir sind gesprächsbereit“. Doch die Diskussionen erwiesen sich als zäh, die Argumente als krude, erinnert sich Liebscher. Dann sorgten interne Querelen dafür, dass sich der Runde Tisch Ende 2020 auflöste. Ein Facebook-Post Liebschers, der ein Satire-Plakat von „Die Partei“ zeigte und Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) verunglimpfte, verärgerte die CDU.

Daraufhin entschied der Stadtrat mit den Stimmen von CDU, AfD und Drittem Weg (gegen SPD, Grüne und Initiative Plauen), einem neuen Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage die bisherige Unterstützung des Runden Tischs von 8000 Euro nicht zu gewähren. Der Eklat war da, seither finanziert sich das Bündnis aus Spenden. Eine geplante örtliche Koordinierungsstelle kann damit nicht eingerichtet werden. „Was mich aber viel mehr geärgert hat, war, dass unsere Arbeit diskreditiert wurde“, erinnert sich Liebscher.

Aufstand der Anständigen im Internet

Ans Aufgeben denkt aber keiner in Plauen. Schon gar nicht, seit die Proteste an Gewalt immer mehr zugenommen haben und die Stadt zum Schauplatz auswärtiger Randalierer geworden ist. Vor wenigen Tagen riefen die rechtsradikalen Freien Sachsen beispielsweise im Internet zu Störaktionen vor jenen Hotels auf, in denen mittlerweile auswärtige Polizeikräfte untergebracht sind, um die Ordnung in der Stadt aufrecht zu erhalten. Doch auch der Aufstand der Anständigen soll nun im Internet beginnen.

Das Plauener Demokratie-Bündnis stellte – nach dem Vorbild der Stadt Freiberg – einen Offenen Brief ins Netz, der darauf hinweist, dass die überwiegende Mehrheit der Vogtländerinnen und Vogtländer zur Demokratie stehe, solidarisch sei und die Würde des Menschen achte. „Wir wollen zeigen, dass diese Spaziergängerinnen und Spaziergänger eine Minderheit sind“, heißt es in Richtung der sonntäglichen Demonstranten. Man hinterfrage zwar auch Bestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie, führe die Diskussion aber offen und faktenbasiert und folge nicht den Aufrufen rechtsradikaler Parteien.

Innerhalb von fünf Tagen unterzeichneten das fast 2000 Menschen. Weitere Vereine in Plauen versuchen, zu mobilisieren. Außerdem hat sich bei Facebook ein Portal „Vogtländerinnen und Vogtländer diskutieren ohne Hass und Hetze“ gegründet, auf dem Argumente ausgetauscht werden. Und schließlich ist auch eine Regionalgruppe der „Omas gegen Rechts“ im Vogtland im Entstehen.

Von Roland Herold