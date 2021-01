Pödelwitz

Manchmal prägt sich eine Nachricht deshalb falsch ein, weil sie so gut passen würde. So ist das mit Pödelwitz. Einem sächsischen Dorf, das zum Symbol des Kampfs gegen die Kohle wurde.

Als die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) am Donnerstag ankündigte, Pödelwitz nicht abzubaggern, bedeutete das eines nicht: Dass ein idyllisches Dorf nun doch nicht von monströsen Kohlebaggern vernichtet wird. Trotzdem heißt es nun „gerettet“. Warum auch nicht, die Vorstellung gefällt ja: ein Sieg für die Dorfgemeinschaft, eine Niederlage für Umweltverschmutzung und CO2.

Anzeige

Nur stimmt das nicht. Denn Pödelwitz ist eher ein Ort ohne Zukunft, nah an der Tagebau-Abrisskante, leer und verlassen. Nur jedes zehnte Grundstück gehört noch einem Einwohner – alle anderen der Mibrag. Ein Großteil der Bewohner ist längst umgesiedelt. Zurück können sie nicht: Ihre alten Häuser sind längst unbewohnbar, in manchen klaffen Löcher. Die Mibrag hat sie hineingebohrt.

Warum ist es trotzdem ein Erfolg, dass der Kohlekonzern nun darauf verzichtet, das sächsische Dorf wegzubaggern? Vermutlich weil Pödelwitz längst zu einem Symbol für einen viel größeren Kampf geworden ist.

Die Bewohner verließen ihr Dorf, die Grünen machten sich für Pödelwitz stark

Seit den Sechziger Jahren wird im Leipziger Süden Braunkohle abgebaut. Dörfer verschwanden, einfach so. Pödelwitz, der kleine Ort mit etwas mehr als einhundert Bewohnern, blieb immer verschont. Aber die Abrisskante rückte näher.

2012 sollte sich das ändern. Die Mibrag wollte an die Kohle unter dem Dorf. Diese benötigten sie zur Verstromung im Kraftwerk Lippendorf, das unter anderem Leipzig versorgt. Also schloss der Kohlekonzern mit der Stadt Groitzsch, zu der Pödelwitz gehört, einen Vertrag. In der Folge sollten die Bewohner in neue Häuser umgesiedelt werden, die der Konzern ihnen im Nachbarort Groitzsch versprach. 90 Prozent von ihnen erklärten sich damit einverstanden.

29.01.2019: Ein Schaufelradbagger arbeitet sich durch den Abraum über dem Kohleflöz im Tagebau Vereinigtes Schleenhain neben dem Dorf Pödelwitz, dahinter das Kraftwerk Lippendorf. Quelle: Jan Woitas/dpa

Etwas mehr als ein Dutzend der Pödelwitzer Haushalte hielt aber weiter dagegen. Mit ihnen verbündeten sich Klimaschützer, vor allem aus Leipzig. Man gründete die „Initiative Pro Pödelwitz“. Auf zehntägigen Klimacamps mit hunderten Aktivisten wurde das Dorf öffentlichkeitswirksam gegen die Kohle verteidigt.

Und so entdeckten mit den Jahren auch die Grünen das Thema Pödelwitz für sich. Die sächsische Spitzenkandidatin Katja Meier nahm an einem der Klimacamps teil. Und nach der Wahl in Sachsen 2019 war klar: Will ihre Partei in einer Koalition SPD und CDU zur nötigen Mehrheit verhelfen, dann muss die Rettung von Pödelwitz eine bündnisgrünen Bedingung dieser Regierung werden.

„Die Mibrag hätte das Dorf auch wegbaggern können“

So kam es dann auch. „Die Koalitionsparteien möchten den Ort Pödelwitz erhalten“, heißt es im aktuellen Koalitionsvertrag. Die Betonung lag auf „möchten“. Denn verbieten kann keine Regierung, dass Kohle abgebaggert wird, sie muss es sogar erlauben, weil Energie von allen benötigt wird – so regelt es das Bergrecht. Die Politik kann höchstens dafür sorgen, dass Kohle sich nicht länger lohnt.

Genau das geschah mit dem bundesweit geplanten Ende der Kohleverstromung im Jahr 2038. Mit der anschließend angedachten Stilllegung des Kraftwerks Lippendorf Ende 2035 deutete sich auch an: Die Kohle, die in der Erde unter Pödelwitz lagert, wird vermutlich nicht mehr gebraucht. Das Dorf wird, wie viele andere, wohl verschont.

Dass der Kohlekonzern nun genau das verkündete, ist auch der Verdienst von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD). „Wir haben die Entscheidung in einer Videokonferenz abgestimmt“, sagte er am Donnerstag gegenüber der LVZ. „Die Mibrag hätte das Dorf auch wegbaggern können – dass sie es nicht tut zeigt, dass sie Verantwortung übernimmt“, so Dulig.

Aber was genau passiert nun mit Pödelwitz, dem fast toten Dorf, dessen Bewohner längst weg sind und nicht mehr zurückkehren können?

Warum nicht ein Windpark ?

„Wie es in Pödelwitz weitergeht, liegt in der Entscheidung der Mibrag – ihr gehören die meisten Grundstücke“, sagt Dulig. Es sei gut möglich, dass in Pödelwitz statt Kohle abzubaggern, künftig eine andere Form von Energiewirtschaft betrieben werde. „Ich könnte mir beispielsweise einen Windpark vorstellen“, so Dulig.

Das sehen die Grünen freilich anders. „Der Name Pödelwitz wird als erster Ort in Sachsen in Erinnerung bleiben, den der Kohleausstieg vor dem Ende bewahrt hat“, schreibt der sächsische Energieminister Wolfram Günther (Grüne) heute in einer Pressemitteilung. Pödelwitz soll ein Ort bleiben – so sehen das auch die Aktivisten, die sich jahrelang um den Erhalt des Dorfs bemühten.

Was wird jetzt aus Pödelwitz? Quelle: Jan Woitas/dpa

Christopher Laumanns gründete damals mit den verbliebenen Bewohnern eine Initiative, half ihnen, sich zu wehren, organisierte Klimacamps. Am Donnerstag erreicht man ihn in der Nähe des Tagebaus Garzweiler im Rheinland, gegen den er sich aktuell engagiert. Er sagt: „Mein Wunsch wäre, dass der Ort Pödelwitz neu bevölkert wird.“

Pödelwitz bleibt das Projekt eines Energieriesen

Geht es nach dem Aktivisten, könnte Pödelwitz ein klimaneutrales Vorzeigedorf werden. „Wenn man die Häuser von der Mibrag zurückkauft, könnten junge Leipziger Familien nach Pödelwitz ziehen“, so Laumanns.

Ein Zukunftsprojekt vor den Toren von Leipzig – was hält der Kohlekonzern davon? Was aus Pödelwitz werde, gibt Mibrag-Sprecher Mike Simon am Donnerstag an, wisse man noch nicht.

Aber er sagt: „Leipziger Familien sollen nicht heute die Schlagzeile ‚ Pödelwitz bleibt’ lesen und denken, sie könnten morgen dorthin ziehen.“ Man werde die Grundstücke nicht „proaktiv veräußern“. Stattdessen wolle man sich mit der Kleinstadt Groitzsch beraten, was aus dem Dorf werden könnte.

Das Dorf im Süden von Leipzig fällt nicht der Kohle zum Opfer, das steht seit Donnerstag fest. Es wird damit zum Symbol für den Kohleausstieg. Aber was bleibt es? Bis auf weiteres: ein Projekt eines mitteldeutschen Energiekonzerns.

Von Josa Mania-Schlegel