Protest-Akteure sagten am Sonntag in Pödelwitz Danke: Sie erinnerten an zwölf Jahre Widerstand gegen die Überbaggerung des Dorfes und beschworen bei aller Verschiedenheit den gemeinsamen Erfolg. Was Staatssekretär, Pfarrerin und Vertreterinnen der Klimagerechtigkeitsbewegung eint.