Pokalfinale in Eilenburg: Das müssen Fans wissen

Eilenburg

Das mit Spannung erwartete Spiel zwischen dem FC Eilenburg und dem Chemnitzer FC um den Sachsenpokal geht an diesem Samstag im Eilenburger Ilburg-Stadion über die Bühne. Was Fans dazu wissen müssen – die LVZ beantwortet die zehn wichtigsten Fragen, zu denen unter anderem FCE-Vereinspräsident Steffen Tänzer Auskunft gab.

Wie viele Fans dürfen ins Stadion und welche Hygieneauflagen gibt es?

Anzeige

Insgesamt 1000 Besucher plus Arbeits- und Organisationspersonal. Der FCE hat ein vom Landratsamt Nordsachsen genehmigtes Hygienekonzept, das die Besucher-Abstände, den Aufenthalt in den Kabinen, das Catering, die An- und Abreise und vieles mehr regelt. Demnach können bis zu zehn Personen ohne Abstand sitzen, ansonsten gibt es Stehplätze, auch die Gänge können genutzt werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist lediglich im Sanitär- und im Cateringbereich vorgeschrieben. Der FCE spricht aber eine Empfehlung aus, die Mund-Nasen-Maske auch während des Spiels zu tragen, das ist aber freiwillig.

Weitere LVZ+ Artikel

Sind alle Karten schon weg oder gibt es noch welche?

Die Tickets sind nahezu alle weg. Möglich sei, so Vereinspräsident Tänzer, dass es noch „marginale Restbestände“ gibt, zum Beispiel, wenn Karten nicht abgeholt werden. Wer Glück hat, bekommt dann noch eine. Einfach beim FCE nachfragen.

Ab wann ist Einlass, wann startet das Pokalspiel?

Um 12.45 Uhr können die Besucher ins Stadion, Anpfiff ist 14.45 Uhr. Tipp: Zeitiges Kommen sichert einen Sitzplatz. Denn die Tickets wurden nicht nach Sitz- oder Stehplatz im Vorfeld vergeben.

Was kann man zwischen Einlass und Spielbeginn erleben?

Eigentlich nicht viel, außer die letzten Vorbereitungen beobachten oder sich mit Fans austauschen. Ein Kulturprogramm, sprich Musik oder ähnliches, gibt es wegen den Corona-Auflagen nicht. Die Cateringbereiche haben aber bereits geöffnet.

Wer von auswärts anreist – wo können die Autos geparkt werden?

Die Parkplätze am Stadion reichen definitiv aus, dort ist Platz für rund 500 Pkw. Die Parkgebühr beträgt 1 Euro, der Parkplatz wird auch überwacht.

Beim Sachsenspokal wird auch mediales Aufgebot erwartet. Wer kommt alles und wird berichten?

In erster Linie wird die ARD-Sportschau vor Ort sein, weil die zwischen 14.30 Uhr und 17.35 Uhr vom Finaltag der Amateure bundesweit berichtet. Da wird auch das Pokalfinale in Eilenburg zu sehen sein. Wie oft und wie lange – das steht nicht fest und ist gewiss auch von den Toren, die fallen, abhängig. Auf jeden Fall werden Eilenburg und der Fußball im Ersten zu sehen sein. Natürlich berichten auch die LVZ und der Sportbuzzer über das Pokalspiel.

Wie viele Helfer stehen dem FCE zur Verfügung?

Beim Spiel gegen Lok waren es rund 100, diesmal dürften es rund 200 sein, schätzt Vereinspräsident Tänzer.

Wird die Polizei vor Ort sein und unterstützen?

Ja, die Polizei machte aber keine Angaben, wie viele Beamte vor Ort sein werden. Hauptaufgabe: die Absicherung des Fußballspiels.

Bratwurst essen und Bier trinken gehören zum Fußballgucken dazu. Wie ist die Versorgung in Eilenburg geregelt?

Es gibt mehrere Cateringbereiche, um auch hier dem Hygienekonzept gerecht zu werden. Selbstverständlich können sich Fans auf Bratwurst, Steaks, Bier und Wasser freuen.

Wie wird gefeiert, wenn der FCE den Pokal holt?

Hier hält sich Vereinspräsident Tänzer bedeckt, nur soviel mit Blick auf eine Feier: „Wenn wir den Pokal holen, werden wir gut vorbereitet sein.“

Von Nico Fliegner