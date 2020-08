Am Samstag steigt in Eilenburg das große Pokalfinale zwischen dem FC Eilenburg und dem Chemnitzer FC. Auch Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) ist bereits im Fußballfieber. Welche Bedeutung das Fußball-Event für die Stadt hat und was Scheler der Mannschaft wünscht, erzählt er im LVZ-Interview.