Dresden

Dienstagnacht, etwa gegen halb elf, als Merkel, Söder und Müller gerade die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz vorstellten, meldete sich das sächsische Kultusministerium per Eilmeldung auf Twitter zu Wort.

„Nach dem Beschluss der Videoschaltkonferenz mit der Bundeskanzlerin ist klar:“, schrieb das Ministerium, „Abschlussklassen in Sachsen können weiterhin im Präsenzunterricht die Schulen besuchen.“ Die Meldung stellte die erste sächsische Auslegung der neuen Lockdown-Regeln der Kanzlerinnenrunde mit den Ministerpräsidenten dar.

Seit Beginn der Pandemie gilt: Jedes Bundesland gestaltet seinen eigenen Schutzmaßnahmen. Die Bundesbestimmungen dienen eher als grobe Grundlage. Steht in denen dann, dass Schulen „grundsätzlich geschlossen“ bleiben (so war es am Dienstag der Fall), kann Sachsen trotzdem daraus machen: Für Abschlussklassen gilt die Schulpflicht.

„Streiten, im positiven Sinne“

Womit wir beim politischen Streit wären. In diesem ermitteln Landesregierungen, auch in Sachsen, seit Pandemiebeginn aus der jeweiligen Bundesvorlage die bei ihnen gültige Verordnung.

Aber wird in Corona-Zeiten überhaupt noch ordentlich gestritten? Es gibt schließlich nur ein wenig zweideutiges Ziel: Die Infektionszahlen müssen runter. Wie das erreicht werden kann, ermitteln keine linksgrünen oder rechtskonservativen Parteistrategen, sondern Wissenschaftler. Die Grundlagen der Corona-Politik sind keine Ideologien, sondern Diagramme des RKI oder Zahlen aus den Gesundheitsämtern.

„Wir ringen in jeder Kabinettssitzung um die richtige Bewertung“, sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig am Mittwoch, bei der sächsischen Pressekonferenz zum verlängerten Lockdown. Es gebe keine Sitzung, in der man nicht „im positiven Sinne“ streite, so Dulig. Die meiste Zeit werde gar nicht gestritten – sondern beraten, wie man mit den neuesten Zahlen oder Daten verfahre.

„Corona ist nicht sehr konfliktiv“

Vielleicht muss man sagen: Der politische Streit ist durch Corona nicht abhanden gekommen, aber er hat sich stark verändert. Es wird nicht weniger, aber dafür weniger um die eigene Position gestritten – und mehr um den objektiv bestmöglichen Weg.

„Das Thema Corona ist nicht sehr konfliktiv“, sagt die Grüne Franziska Schubert. Seit einem Jahr ist Schubert Chefin der Grünen-Fraktion im sächsischen Landtag. „Durch Corona ist es ein besonderes Regieren“, sagt sie. „Wir streiten untereinander gemäßigter. Stattdessen ringen wir um den bestmöglichen Weg und überprüfen, welche Entscheidungen auch rechtlich halten.“

Schubert berichtet, dass der politische Streit zu Corona-Zeiten anstrengender sei: Weil man neben der Entscheidungsfindung auch versuche, viel transparenter zu arbeiten als sonst. „Da das Thema die Menschen so direkt in ihrem Alltag betrifft, versuchen wir noch mehr als vorher das Informationsbedürfnis in der Gesellschaft zu befriedigen.“ Und das zehre an den Kräften. „Ich finde, es ist heftiger geworden“, so die Grüne.

Die Pandemie macht politische Positionen weicher

Wie gestritten wird, ist auch abhängig davon, wie klar die Fronten zwischen den Streitenden geklärt sind. Ein Abgeordneter der sächsischen SPD sagt: „ Michael Kretschmer macht das Streiten in der Regierung schwer, weil er immer als Pionier des aktuellen Trends dastehen möchte – egal, in welche Richtung dieser gerade geht.“

Zuletzt forderte der sächsische Ministerpräsident noch ein Lockdown-Ende für Friseure oder Schulen. In Dresden bezeichneten ihn manche hinter vorgehaltener Hand als „Öffnungsapologeten“. Am Mittwoch, bei der Pressekonferenz zur Schalte mit der Kanzlerin, klang Kretschmer wieder anders: „Wir sind in der schwierigsten, kritischsten Phase der Pandemie.“

Die Pandemie, könnte man auch meinen, verändert den politischen Streit dergestalt, dass Positionen weicher werden. Ein Regierungschef, der bei niedrigen Zahlen Lockerungen fordert, kann anderntags, wenn die Zahlen höher sind, wieder auf eine schwere Phase und härtere Regeln einstimmen.

Lockerungen? „Ich würde davon abraten“

Erst ganz am Ende der Pressekonferenz am Mittwoch blitzte noch ein handfester Streitpunkt mit klaren Fronten auf. Es ging um die Frage, ob Städte oder Kreise mit niedrigen Fallzahlen an Lockerungen denken könnten. In Halle denkt beispielsweise der Oberbürgermeister darüber nach. Wo läge Wert, bei der beispielsweise die Ausgangssperre aufgehoben werden könnten?

Da wurde der Ministerpräsident, anstatt abzuwägen, einsilbig und bestimmt. Er sagte: „Ich würde davon abraten.“

Von Josa Mania-Schlegel