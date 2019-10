„Politiker und der OB haben geschlafen“

Halle

Zwei Wölfe mit Pistolen in der Hand, zwei weitere Wölfe tragen Augenklappen und wirken äußerst aggressiv. Der Brandenburger Künstler Rainer Opolka hat die zwei Meter großen Skulpturen am Dienstag in Halle in Sichtweite der jüdischen Synagoge aufgestellt. Mit der Kunstaktion wolle man auf die besorgniserregende Zunahme rechtsradikaler Gewalt im Land aufmerksam machen, sagt Lea Rosh, die die Aktion mit initiiert hat. Wir sprachen mit der Vorsitzenden des Fördervereins „ Denkmal für die ermordeten Juden Europas“.

Frau Rosh, Sie haben gemeinsam mit dem Künstler Opolka die Bronzewölfe direkt neben dem zweispurig durch Halle rollenden Verkehr positioniert – warum?

Wir wollen möglichst viele Menschen in Halle erreichen. Wir wollen mit der Aktion wachrütteln und unbequeme Fragen stellen.

Eine der Fragen auf den Transparenten neben den Wölfen lautet: Haben wir in Deutschland zu lange geschwiegen? Haben wir?

Wie in vielen anderen Gesellschaften haben wir in Deutschland 12 bis 13 Prozent Menschen mit rechtsradikaler Gesinnung. Nur die haben sich vorher nicht aus der Deckung getraut. Früher ist keiner mit einer Maschinenpistole vor eine jüdische Gemeinde gezogen. Das trauen die sich jetzt. Ich glaube, dass unser Staat wirklich nicht genug unternimmt, um uns vor diesen Radikalen zu schützen.

Hat er in Halle versagt?

Es ist nicht zu entschuldigen, dass gerade am Jom Kippur keine Polizisten vor der Synagoge waren. Angesichts dessen, dass die Angriffe auf jüdische Gemeinden in den letzten Jahren zugenommen haben, ist das mehr als fahrlässig. Das zeigt, dass hier geschlafen wurde.

Wer hat versagt?

Die Politiker im Land haben geschlafen. Und auch der Oberbürgermeister der Stadt Halle hat geschlafen. Er hätte dafür sorgen müssen, dass an diesem wichtigen jüdischen Feiertag Polizei vor der jüdischen Gemeinde stehen muss. Hat er aber nicht gemacht.

12 bis 13 Prozent mit rechtsradikaler Gesinnung – wo sehen Sie die Ursachen dafür?

Es macht sich im Land eine antijüdische und eine antiisraelische Gesinnung breit. Das bestärkt die Rechtsradikalen. Sie glauben, sie können sich ungestraft aus der Deckung begeben. Der Staat schaut bei dieser Entwicklung nur zu. In Berlin haben wir die höchste Rate an antisemitischen Taten. In Berlin, das muss man sich mal vorstellen. In Berlin leben noch 12 000 Juden, früher waren es 175 000.

Sie sagen, der Staat schützt die jüdischen Gemeinden zu wenig. Was aber kann die Gesellschaft tun?

Vor einem Jahr wurde in Berlin dazu aufgerufen, die Kippa zu tragen. 10000 Menschen kamen zur Synagoge und hatten eine Kippa auf. Das war beeindruckend. Nach dieser Aktion setzten sie sie wieder ab und gingen nach Hause. Das ist falsch.

Nach dem Attentat in Halle hat der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, gefordert, sich aus Sympathie einen Davidstern anzuheften.

Ja, ich kenne die Forderung. Das geht vielleicht zu weit. Das Tragen der Kippa in der Öffentlichkeit wäre hingegen ein wichtiges Zeichen – ein Bekenntnis zu den jüdischen Mitmenschen und zur Religionsfreiheit. Viele haben nicht begriffen, dass jeder Angriff auf Juden in Deutschland auch ein Angriff auf sie selbst ist, ein Angriff auf unsere demokratische Gesellschaftsordnung.

Woher kommt der Hass auf die Juden und auf Israel?

Antisemitismus kennen wir seit Luther und früher. Die Hetze hat nie aufgehört, die ist überall zu finden. Man braucht ja immer einen Schuldigen. Durch aktuelle Kampagnen, wie die der BDS „Don’t Buy“, fühlen sich die Israel-Hasser noch bestätigt.

Die internationale Bewegung BDS steht für „Boykott, Desinvestionen und Sanktionen“ und fordert ein Ende der Besatzung palästinensischer Gebiete.

Mit Mitteln, die nicht zu rechtfertigen sind. „ Don’t Buy“ erinnert stark an die Nazi-Parole „Kauft nicht bei Juden!“. Ich bin sehr froh über einen Beschluss des Bundestages, der die BDS-Initiative als das verurteilt, was sie ist: antisemitisch.

Viele machen die AfD für den Rechtsruck im Land mitverantwortlich. Sie auch?

Natürlich. Die AfD ist eine rechtsradikale Partei. Im Programm der AfD findet sich die Forderung nach Remilitarisierung. Unglaublich. Man braucht doch nur Herrn Gauland zuzuhören. Die NS-Zeit sei ein Vogelschiss in der Geschichte der Deutschen. Oder dass wir den deutschen Soldaten danken sollen dafür, was diese im Ersten und Zweiten Weltkrieg geleistet haben. Sie haben im Zweiten Weltkrieg Zehntausende Juden, Zigeuner und Partisanen erschossen. Und darauf sollen wir stolz sein? Also, er hat so Entsetzliches gesagt. Das sollten sich die Leute anhören. Wer dann noch die AfD wählt, hilft mit, dieses Gedankengut salonfähig zu machen.

Von Andreas Dunte