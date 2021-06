Leipzig/Dresden

Die Sachsen-Anhalt-Wahl endete überraschend mit einem klaren Votum für die CDU. Ist der Ostdeutsche also gar nicht so politikverdrossen? Der Politikwissenschaftler Professor Hans Vorländer (TU Dresden) sagt: „Im Osten haben starke Persönlichkeiten wie Stolpe, Biedenkopf, Woidke, Ramelow, Kretschmer und zeitweise Höppner gezeigt, dass es sehr auf die Person ankommt. Auf die Person, die sich über die Identifikation mit dem Bundesland und seinen Einwohnern profiliert.“ Responsiv zu sein. „Ich höre zu, ich verstehe euch, ich vertrete eure Interessen“, käme gut an, so Vorländer weiter. „Wenn es um polarisierende Parteiensysteme geht, so wie jetzt zwischen CDU und AfD, ist das dann der entscheidende Faktor. Und das hat bei Haseloff voll und ganz gezogen.“

„Lüftchen, vielleicht zum Fliegen“

Einen „Sieg für Armin Laschet“ (Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus) sieht Vorländer dadurch allerdings nicht. „Aber jetzt hat Laschet zumindest ein Lüftchen als Rückenwind, das ihn vielleicht zum Fliegen bringt.“ Weil Haseloff gezeigt habe, dass die CDU im Osten gewinnen kann – und das mit einem Vorsprung zur AfD, der zuvor kaum für möglich gehalten wurde.

Professor Hans Vorländer. Quelle: Arno Burgi

Voreilige Rückschlüsse auf die Bundestagswahl seien allerdings verfehlt, warnt der Politikwissenschaftler. So regiere in Rheinland-Pfalz beispielsweise Malu Dreyer (SPD) und in Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (Grüne), während ihre Parteien in anderen Bundesländern strauchelten. Auch könne Laschet keinen Amtsbonus als Kanzler geltend machen.

Dass Haseloff sich nun mit der Regierungsbildung Zeit bis nach der Bundestagswahl lassen könnte, glaubt Vorländer nicht. „Er hat ja immer wieder zu verstehen gegeben, dass er sich von außen keine Vorschriften machen lässt. Er wird die Entscheidung nach den Maßgaben seines eigenen Fahrplans und den Notwendigkeiten des Landes Sachsen-Anhalt treffen.“ Für das schlechte Wahlergebnis der Linken macht Vorländer einen allgemeinen Bundestrend (außer in Thüringen) aus, vor allem bei den schlechter Verdienenden, die mittlerweile ihren Ansprechpartner eher in der AfD sähen. Vorländer: „Damit entwickelt sich die AfD zu einer ostdeutschen Schwerpunktpartei.“

Kein „Sieg Laschets“

Der Leipziger Uni-Politikwissenschaftler Dr. Hendrik Träger sagt: „Ich finde es immer zu pauschal, wenn bei Wahlen vom Osten gesprochen wird. Selbst in Sachsen haben wir große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen und sogar innerhalb der großen Städte.“ Die Ostdeutschen unterschieden sich von den Westdeutschen jedoch durch eine größere Wechselbereitschaft bei Wahlen und eine geringere Parteibindung.

Dr. Hendrik Träger. Quelle: Sebastian Willnow

Von einem „Sieg Armin Laschets“ bei der Sachsen-Anhalt-Wahl könne keine Rede sein. Eine Umfrage von infratest-dimap habe gezeigt, dass in der Gunst der Sachsen-Anhalter Olaf Scholz (SPD) weit vor Laschet liege. Träger: „Das war vielmehr ein fulminanter Sieg für Reiner Haseloff.“ Der Ministerpräsident gelte in seinem Bundesland als der populärste seit der Wiedervereinigung. Hinzugekommen sei das prognostizierte Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD. Das habe zur Mobilisierung der Wähler beigetragen – vor allem bei jenen, die zwar kaum Bindung an die CDU haben, aber die AfD als stärkste Kraft verhindern wollten.

„Ergebnis wird CDU Rückenwind geben“

Rückschlüsse auf die Bundestagswahl seien damit auch verfrüht. „Von den 1,1 Millionen Wählern in Sachsen-Anhalt auf die 62 Millionen Stimmberechtigten in der Bundesrepublik zu schließen wäre nicht repräsentativ.“ Der Ergebnis werde der CDU zwar Rückenwind geben. „Aber Rückenwind heißt nicht, dass man schon im Ziel ist, sondern lediglich, dass man einen strategischen Vorteil hat“, meint Träger. „Um das Bild eines Radfahrers aufzugreifen: Die CDU fährt mit Rückenwind bergab, aber es können noch Wurzeln kommen.“

Dass Haseloff mit der Regierungsbildung bis nach der Bundestagswahl wartet, hält Träger für wenig wahrscheinlich. „Das wäre nur dann der Fall, wenn sich die Sondierungs- und Koalitionsgespräche bis dahin ziehen.“ Er habe aber nicht den Eindruck, dass es so lange dauern wird. „Warum sollten CDU und SPD noch jemand ins Boot holen, wenn sie auch allein regieren können?“ Ein Hinzukommen von Grünen oder FDP würde weitere Kompromisse und die Abgabe von Ministerposten bedeuten. Das eher durchwachsene Abschneiden der Linken, Grünen und SPD sieht der Leipziger Politikwissenschaftler vor allem in dem Duell CDU-AfD begründet. „Das hat den anderen Parteien geschadet, weil ihre Themen nicht so stark im Wahlkampf durchkamen.“

Von Roland Herold