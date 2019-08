Dresden

Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt ist erstaunt darüber, dass ihn die sächsische CDU angeblich so selten für ihren Landtagswahlkampf eingesetzt habe. „Mit Bedauern habe ich festgestellt, dass Sachsens CDU im Wahlkampf von meinen Möglichkeiten weniger Gebrauch gemacht hat, als sie das hätte tun können“, schrieb der 66-Jährige am Montag auf seiner Facebook-Seite. Wenn die CDU zum anstehenden Urnengang am kommenden Sonntag „auch ohne merklichen Einsatz meinerseits ein gutes Wahlergebnis erzielt“, wolle er sich aber trotzdem freuen, so Patzelt weiter.

Der frühere Professor der TU Dresden gehörte zu den ersten CDU-Mitgliedern, die öffentlich eine Koalition mit der AfD ins Spiel gebracht hatten, „um sich nicht von den Parteien links von der CDU erpressbar zu machen“. Zuvor hatte er für die Rechtspopulisten auch ein Gutachten erstellt. Anfang des Jahres war Patzelt dann von der sächsischen Union als Chef einer Kommission vorgestellt worden, die sich um das Wahlprogramm der CDU kümmern sollte.

Mitglied in der CDU-Werteunion

Im Februar schloss sich der 66-Jährige der sogenannten Werteunion an, einem Verein, der als rechtskonservativer Flügel der CDU gesehen wird. Zu diesem gehört unter anderem auch der frühere Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen.

Nach Kritik von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer an Maaßens Aussagen in Folge der rechten Ausschreitungen im vergangenen Jahr in Chemnitz hatte sich dieser aus dem Wahlkampf der Union in Sachsen zurückgezogen. „Ich wollte meiner Partei in Sachsen helfen. Da meine Unterstützung von @MPKretschmer für nicht nötig erachtet wird, ziehe ich mich schweren Herzens zurück und wünsche der @cdusachsen zugleich aus vollem Herzen viel Erfolg!“, schrieb Maaßen am vergangenen Sonntag auf Twitter.

Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer begrüßte Maaßens Rückzug aus dem sächsischen Landtagswahlkampf ausdrücklich. „ Maaßen hat genügend Ärger gemacht“, erklärte Kretschmer in Dresden.

Von Matthias Puppe