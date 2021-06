Für Kopfschütteln bis Spott sorgt eine PR-Aktion der Polizei Sachsen: Auf kostenlosen Download-Motiven als Hintergrund für Bildschirme sind unter anderem SEK-Einsatzkräfte mit vorgehaltenen Waffen zu sehen, außerdem Bereitschaftspolizei in Vollmontur. User in sozialen Netzwerken fallen über die aus ihrer Sicht martialischen Bilder her. Die Behörde verteidigt die Aktion.