Polizei ermittelt nach Vergewaltigung in Grimma

Grimma

In Grimma ist ein Mensch auf offener Straße vergewaltigt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zum Schutz des Opfers macht die Polizei derzeit keine Angaben über betroffene Personen. Bekannt ist momentan, dass der Angriff am Donnerstag 21 Uhr auf der Bahnhofstraße stattgefunden hat. Zeugen sollen die Gewalttat beobachtet und die Polizei alarmiert haben. Über den genauen Ablauf könne derzeit noch nicht informiert werden, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit werden das Opfer und Zeugen vernommen. Gegenwärtig ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen.

Gleichstellungsbeauftragte fordert Datenbank

Die Gewalt an Frauen werde in der Gesellschaft verharmlost und müsse mehr thematisiert werden. Davon ist Konstanze Morgenroth, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Leipzig, überzeugt. „Wir benötigen eine verbesserte und einheitliche Erhebung von Daten zu Gewalt an Frauen, um das Ausmaß und die Folgen von häuslicher Gewalt deutlich zu machen, eine angemessene und sichere Förderung der Hilfsangebote für Opfer häuslicher Gewalt, eine entsprechende Finanzierung von Täterarbeit und auch die richtige Benennung in der medialen Berichterstattung.“

Von LVZ