Trebsen/Altenhain

Die Polizei hat in Trebsen/ Altenhain zwei Fahrräder gefunden und sucht nun nach den Besitzern. Bereits am 27. April 2019 kurz nach vier Uhr hatten die Beamten die Mountainbikes entdeckt, wie eine Sprecherin in Leipzig am Freitag mitteilte. Die Räder lehnten an einem Zweifamilienhaus, das sich zu dem Zeitpunkt in der Rekonstruktion befunden habe.

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wem gehören die Fahrräder? Ein Mountainbike ist den Angaben nach blau-schwarz lackiert und hat die Aufschriften Focus und Whistler. Das andere ist mattgrau, mit silberfarbenem Lack übersprüht und der Marke Cube Levelnine.

Die Polizei bittet auf der Suche nach den rechtmäßigen Eigentümer der beiden abgebildeten Fahrräder um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sie waren waren bereits Ende April in Trebsen/Altenhain gefunden worden. Quelle: Polizei Leipzig

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Grimma oder unter den Telefonnummern (03437) 70 89 25 100 oder (03437) 70 89 25 259 entgegen.

Von jhz