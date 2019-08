Groitzsch/Leipzig

Zehn Klimaaktivisten haben am Dienstagmorgen einen Bagger im Tagebau „Vereinigtes Schleenhain“ südlich von Leipzig besetzt. Die Gruppe fordert einen sofortigen Kohleausstieg und eine damit verbundene Energiewende hin zu erneuerbarer Energieproduktion, teilte eine Sprecherin der Initiative „Vereinigt gegen Schleenhain“ mit. Braunkohlestrom trage erheblich zur Verschlimmerung der Klimakrise bei. Gegen 5.30 Uhr hätten die Aktivisten widerrechtlich das Betriebsgelände betreten und den Bagger 1538 im Abbaufeld Peres besetzt, bestätigte Mibrag-Sprecher Maik Simon. Details seien ihm noch nicht bekannt. Sein Unternehmen habe die Polizei verständigt, die bereits am Morgen vor Ort war.

Polizei hat Aktivisten kontaktiert und dazu aufgerufen, Bagger zu verlassen

Dies bestätigte Polizeisprecher Uwe Voigt. Bereits 5.35 Uhr sei man über die Besetzung verständigt worden. Von den zehn Personen seien vier vermummt, sechs hätten eine Gesichtsbemalung. Über die sozialen Medien habe die Polizei mit der Initiative Kontakt aufgenommen und vor den Gefahren gewarnt. Dreimal bisher hätten die Beamten am Bagger die Aktivisten dazu aufgerufen, das Tagebaugerät freiwillig zu verlassen, so Voigt.

Zur Galerie Am Dienstagmorgen haben Klimaaktivisten einen Kohlebagger im Tagebau Vereinigtes Schleenhain besetzt. Die Polizei hat begonnen, den Bagger zu räumen.

Polizei räumt den Bagger im Tagbau

Laut Twitteraccount der Initiative wurde bereits eine Person von Beamten vom Bagger geholt. Zwei Aktivisten sind freiwillig herunter gekommen, hieß es weiter. Die Räumung sei inzwischen in vollem Gange. Wie Polizeisprecher Uwe Voigt am Mittag mitteilte, kamen in der Zwischenzeit zwei Aktivisten – eine Frau und ein Mann – freiwillig vom Bagger. Die anderen acht Besetzer würden von der Höhenrettung, einer Spezialeinheit der Polizei, abgeseilt und auf diese Weise von dem Tagebaugroßgerät geholt, so der Sprecher. Keiner der Klima-Aktivisten habe einen Ausweis dabei.

Die zehn Leute besetzten den Bagger an einer möglichst hohen und schwer zu erreichbaren Stelle, so die Sprecherin der Initiative. Der Betrieb sei aus Sicherheitsgründen sofort gestoppt worden. Und genau darum ginge es: Man wolle verhindern, dass weiter Kohle gefördert wird, so die Sprecherin.

„Wir sehen uns mit der Blockade in einer Linie mit vielen vergangenen und noch mehr kommenden Aktionen und wir werden so lange weitermachen bis alle Bagger stillstehen und wir den Energiekonzernen eigenhändig den Stecker gezogen haben“, so die Initiative.

Zuletzt hatten Umweltschützer im Februar einen Bagger im Tagebau Schleenhain besetzt. Die Polizei ließ den Bagger räumen.

Klimacamp im Kohledorf Pödelwitz seit Samstag

Mit einem Klimacamp im Kohledorf Pödelwitz protestieren seit dem Wochenende mehrere hundert Menschen gegen die Braunkohleverstromung im Leipziger Umland. Bis zum 12. August rechnen die Veranstalter mit bis zu 1000 Teilnehmern.

Von LVZ