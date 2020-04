Neustadt

Auf dem Marktplatz von Neustadt in Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) hat die Polizei am Freitagabend eine wegen der Corona-Pandemie nicht genehmigte Versammlung aufgelöst. Gegen 16 Frauen und Männer werde nun wegen des Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung ermittelt, teilte die Polizei in Dresden mit. Gegen zwei Männer im Alter von 29 und 52 Jahren werde außerdem wegen Beleidigung beziehungsweise wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Anzeige

In den sozialen Netzwerken habe es zuvor einen Aufruf zu einem «Spaziergang» auf dem Marktplatz gegeben, hieß es von der Polizei. Die Beamten teilten den rund 160 Menschen über Lautsprecher mit, dass die Versammlung beendet sei. Doch auch auf wiederholte Durchsagen hätten die Teilnehmer zunächst nicht reagiert. Einige verließen den Platz demnach erst, nachdem sie einzeln von der Polizei angesprochen worden waren. 35 Polizisten waren den Angaben zufolge im Einsatz.