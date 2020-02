Delitzsch

Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls wurde bereits am Sonntag, dem 2. Februar, in der Theaterakademie Oberer Bahnhof in Delitzsch begangen. Das teilte die Polizeidirektion Leipzig gestern mit.

Die Polizeibeamten konnten zwei Personen feststellen, welche laut Personenbeschreibung auf die gesuchten Täter passten. Die polizeibekannten Personen (männlich, deutsch, 33 und 28 Jahre) führten diverse Gegenstände mit sich, für die sie keine Eigentumsnachweise erbringen konnten.

Vermutlich Diebesgut: Von diesen Fahrrädern, dem Motorradhelm und dem Handy werden die rechtmäßigen besitzer gesucht. Quelle: PD Leipzig

Eigentümer gesucht

Vermutlich Diebesgut: Von diesen Fahrrädern, dem Motorradhelm und dem Handy werden die rechtmäßigen Besitzer gesucht. Quelle: PD Leipzig

Hierbei handelte es sich unter anderem um:

– ein blau-silbernes Damenrad, mit schwarzem Sattel und silberfarbenen Schutzblechen,

– einen dunkelgrauen Motorradhelm mit Muster des Herstellers HJC mit Batman-Logo auf der Rückseite,

Vermutlich Diebesgut: Von diesen Fahrrädern, dem Motorradhelm und dem Handy werden die rechtmäßigen Besitzer gesucht. Quelle: PD Leipzig

– ein schwarz-silbernes Mobiltelefon der Marke Samsung Galaxy S7,

– ein weißes Cityfahrrad „McKenzie“ mit braunem Sattel, braunen Griffen und schwarzen Schutzblechen.

Da die Personen auch im Nachgang keine Eigentumsnachweise erbringen konnten und die Gegenstände nicht als gestohlen gemeldet worden sind, wird nun nach den rechtmäßigen Besitzern der oben aufgeführten Gegenstände gesucht. Bisher ist unbekannt, wo die Gegenstände gestohlen wurden. Die Tatorte könnten sich auch außerhalb von Delitzsch befinden.

Zeugen bitte melden

Zeugen, die Hinweise zu den Gegenständen oder den Eigentümern geben können – oder natürlich die Eigentümer selbst – werden gebeten, sich im Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58 in 04509 Delitzsch, Telefonnummer 034202 66100 zu melden.

Von lvz