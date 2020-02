Borna

Am Abend des 27. Januar kam es auf dem Edeka-Parkplatz an der Bornaer Sachsenallee zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurde dabei ein 26-Jähriger von mehreren anderen Schlägern so schwer verletzt, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Täter fliehen in Richtung Breiter Teich

Die Tat konnte erst durch das Eingreifen von Bekannten des Opfers und unbeteiligten Dritten unterbrochen werden. Daraufhin ließen die Täter von dem 26-Jährigen ab und flohen in Richtung Breiter Teich. Der Verletzte wurde durch die anwesenden Zeugen erstversorgt, sie alarmierten zudem den Notarzt. Zum Motiv und den Hintergründen der Tat machte die Polizei keine weitere Angaben.

Polizei bittet Passanten um Rückmeldung bei der Kripo

Wie die Polizei weiter informierte, seien zu der Zeit noch andere Personen in der Nähe des Tatortes gewesen, darunter auch ein Pärchen, das seine Hilfe anbot. Alle Passanten werden dringend von der Polizei als Zeugen gesucht. Jede noch so unscheinbare Wahrnehmung, die im Tatzusammenhang stehen könnte, kann den ermittelnden Beamten bei der Ermittlung wegen versuchter Tötung eine große Hilfe sein, so Sprecherin Katharina Geyer.

Zeugen und Hinweisgeber können sich bei der Kripo Leipzig unter 0341/ 966 4 666 melden.

Von lvz/thl