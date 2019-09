Polizeieinsätze: Sachsens Innenminister will DFL und DFB stärker in die Pflicht nehmen

Dresden

Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) will sowohl die Deutsche Fußball Liga GmbH ( DFL) als auch den Deutschen Fußball-Bund ( DFB) bei der Finanzierung von Polizeieinsätzen stärker in die Pflicht nehmen. „Die Gewährleistung der Sicherheit bei Fußballspielen in und um die Stadien ist nicht allein Aufgabe der Polizei. Hier stehen die Vereine, der DFB sowie die DFL als Veranstalter in der Verantwortung“, sagte der Unionspolitiker gegenüber der LVZ. Wöller kündigte an, sich mit seinen Amtskollegen auf der Innenministerkonferenz unter anderem zur „ Kostenbeteiligung von kommerziellen Veranstaltern bei einem sicherheitsbedingten Mehraufwand der Polizei“ abstimmen zu wollen. Das nächste Treffen findet Anfang Dezember in Kiel statt. Dass die Vereine auch zur Kasse gebeten werden, schließt Sachsens Innenminister aber weiter aus. Deren Aufgabe sei die Fanarbeit.

Hintergrund des Vorstoßes ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ( BVerwG) vom 29. März, in der klar gestellt wurde, dass bei kommerziellen Veranstaltungen auch Gebühren für staatliche Sicherheitsmaßnahmen verlangt werden können. In der Folge des Urteils bezahlte die DFL in der vergangenen Woche fristgerecht mehrere Bescheide des Landes Bremen in Höhe von 1,7 Millionen Euro – kündigte aber auch an, die Hälfte der Kosten dem SV Werder Bremen als eigentlichem Veranstalter auferlegen zu wollen. Zudem will die DFL am Oberlandesgericht der Hansestadt weiter juristisch gegen die Bescheide vorgehen. Der Ausgang der Verhandlung ist noch offen.

Gesetzlicher Rahmen bisher nur in Bremen

Dass Sachsen der DFL als Interessenvertretung von Bundes- und Zweitligsten ebenfalls solche Gebührenbescheide auferlegt, ist derzeit noch ausgeschlossen. Nur im kleinsten Bundesland gibt es bisher entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen – konkret im der Bremisches Gebühren- und Beitragsgesetz (BremGebBeitrG). In Paragraph vier wird kommerziellen Veranstaltern, die mehr als 5000 Zuschauern erwarten und bei denen Gewalthandlungen erfahrungsgemäß absehbar sind, eine Beteiligung an den Kosten in Aussicht gestellt. Im aktuellen Fall in Bremen waren das Spiele gegen den Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt. Theoretisch könnten aber zum Beispiel auch umstrittene Konzerte mit politischem Hintergrund oder andere Feste mit erhöhtem Gefahrenpotential betroffen sein.

Sollte Sachsen ähnliche Gebührenbescheid verschicken, müsste die sich konstituierende neue Landesregierung wohl auch solch ein Gesetz auf den Weg bringen. Trotz seines Vorstoßes versucht Roland Wöller die Gemüter bei den sächsischen Vereinen auch zu beruhigen. „Klar ist, dass der Freistaat Sachsen den Vereinen wie bisher keine Kosten für Polizeieinsätze in Rechnung stellen wird. Allerdings sind die Vereine auch in der Pflicht, Ihren Beitrag wie beispielsweise bei der Fanarbeit zu leisten“, so Wöller.

Unklar bleibt dabei, wie sich überhaupt verhindern ließe, dass DFL und DFB ihre Kostenbescheide einfach anteilig weiterreichen – so wie das jetzt die DFL auch mit Werder Bremen macht. Sollte sich die hiesige Gesetzgebung an der aus Bremen orientieren, wären wohl in erster Linie die beiden Zweitligisten Dynamo Dresden der FC Erzgebirge Aue im Fokus. Denn bei Erstligist RB Leipzig ist die Prognose für Ausschreitungen, wie im Gesetz gefordert, bisher eher gering und bei allen anderen Vereinen ist das Zuschaueraufkommen meist zu klein. „Wir begrüßen es sehr, dass das Land Sachsen die klare Maßgabe ausgegeben hat, dass die Vereine auch in Zukunft nicht an den Polizeikosten beteiligt werden sollen“, sagte Dynamo-Sprecher Henry Buschmann auf Nachfrage der LVZ.

Dynamo Dresden : Profivereine zahlen Steuern

Buschmann erinnerte aber auch daran, dass der Fußball neben seiner gesellschaftlichen Funktion ein bedeutender Steuerzahler sei. „Über 1,5 Milliarden Euro Steuern fließen von den deutschen Profifußballvereinen jedes Jahr an den Staat“, sagte Buschmann und bringt dabei auch etwa 100.000 Arbeitsplätze im Profifußball ins Spiel. „Insgesamt beläuft sich die Wertschöpfung auf über fünf Milliarden Euro“, so der Dynamo-Sprecher.

Ihre wirtschaftlichen Vorteile investierten die Vereine zudem auch selbst in Ordnungsdienste. „Wir geben beispielsweise zu jedem Heimspiel einen fünfstelligen Betrag aus, um unseren Teil zur Absicherung unserer Veranstaltung durch ein professionelles Sicherheitsunternehmen zu gewährleisten“, hieß es am Donnerstag aus dem Rudolf-Harbig-Stadion. Polizisten würden nur eingesetzt, um Gesetzesverstöße zu ahnden. „Das Gewaltmonopol ist Wesen unseres Staates und das aus gutem Grund – damit nicht das Recht des Stärkeren in unserem Lebensalltag gilt. Diese Aufgabe hat unser Staat zu erfüllen, und zwar unabhängig von der Finanzsituation des Landes“, so Buschmann weiter.

Von Matthias Puppe