Polizist bedroht in Dresden Demo-Teilnehmer: „Schubs mich und du fängst dir ne Kugel“

Dresden

“ Schubs mich und du fängst dir ne Kugel“: Mit diesen Worten hat ein Polizist in Dresden einen vermummten Teilnehmer im Anschluss an eine Demonstration bedroht. Ein Video zeigt den Vorfall. Die Situation am Sonntagnachmittag war aufgeheizt, Rauch aus Nebeltöpfen zog über den Pirnaischen Platz.

Die Demonstranten brüllten dem Polizisten „Hau ab“ entgegen. Der Beamte trat anschließend, bedrängt durch die Vermummten, rasch ein paar Schritte zurück und griff ans Holster seiner Dienstwaffe, zog diese aber nicht. Weitere Beamte eilten herbei, die Lage beruhigte sich anschließend wieder.

Anzeige

Der Beamte greift ans Holster, zieht die Waffe aber nicht komplett. Quelle: privat

Weitere LVZ+ Artikel

Die Ortsgruppe der Organisation „Seebrücke“ hatte am Nachmittag in Dresden zur Demo aufgerufen. Anlass der Versammlung war die Feuerkatastrophe im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos der letzten Woche.

Die Aktivisten forderten die sofortige Evakuierung der Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen. „Wir wollen keine besseren Lager, sondern eine menschenwürdige Existenzgrundlage, wir fordern Sicherheit und selbstbestimmtes Leben aller Menschen auf der Flucht!“, heißt es auf der Internetseite der „Seebrücke“.

Am Pirnaischen Platz bliebt es mit Ausnahme des Vorfalls mit dem Polizisten ruhig. Die Dresdner Polizeidirektion will sich am Montag dazu äußern.

Von fkä