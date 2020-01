Porsche-Betriebsrat fordert zehn Jahre Job-Garantie auch in Leipzig

Leipzig/Stuttgart

Der Porsche-Betriebsrat fordert für die Mitarbeiter des Sportwagenbauers eine langfristige Jobgarantie – nicht nur in Stuttgart, sondern auch im Leipziger Werk. „Unsere aktuelle Standortsicherungsvereinbarung läuft 2022 aus“, sagte der Leipziger Betriebsratschef Knut Lofski am Montag gegenüber der LVZ. Danach wolle man eine Anschlussgarantie für zehn Jahre aushandeln, also bis 2032. Mit dieser Forderung wolle man in die Verhandlungen über eine Verlängerung der bisherigen Vereinbarung gehen.

Damit schloss sich Lofski der Forderung seines Stuttgarter Amtskollegen Werner Wereschan. Der hatte am Wochenende angekündigt, für die Standorte in Baden-Württemberg eine Beschäftigungssicherung für zehn Jahre aushandeln zu wollen. „Das werden wir dann auch fordern“, sagte Lofski. „Wir planen auch mit zehn Jahren, definitiv.“

Vereinbarung in Stuttgart läuft früher aus

Anders als in Stuttgart, werden die Gespräche aber frühestens im nächsten Jahr beginnen. Denn im Stammwerk läuft die bisherige Standortvereinbarung, die 2015 geschlossen wurde und betriebsbedingte Kündigungen ausschließt, bereits Ende Juli dieses Jahres aus. „Deshalb suchen wir in den nächsten Wochen das Gespräch mit dem Unternehmen, um Belegschaft und die Standorte Zuffenhausen und Weissach möglichst für die nächsten zehn Jahre abzusichern“, sagte Weresch. Der Betriebsrat wolle die Standort- und Beschäftigungssicherung im Stammwerk verlängern.

In Leipzig wurde die entsprechende Vereinbarung dagegen erst 2017 geschlossen und läuft nun noch bis 2022. Danach will Lofski aber auch hier zehn Jahre Sicherheit für die 4300 Mitarbeiter durchsetzen – und nicht nur fünf Jahre wie bisher. Dabei gibt es aber weder in Stuttgart noch in Leipzig derzeit Angst vor einem Stellenabbau. „Es gibt aktuell keinen Anlass zur Sorge, dass Porsche Ähnliches droht in Sachen Personalabbau wie anderen Autobauern“, sagte Weresch. „Momentan sieht es gut aus.“ Der Umbau hin zur E-Mobilität berge aber Risiken, die nicht vorhersehbar seien.

Auch VW gibt 10 Jahre Jobgarantie

Das gilt auch für das Leipziger Werk, wo künftigder Elektro-Macan vom Band rollen soll. „Gerade beim Einstieg in die Elektromobilität brauchen wir eine sichere Perspektive für die Kollegen“, sagte Lofski. „Verlässlichkeit und Sicherheit sind das oberste Gebot. Unter zehn Jahren braucht man da nicht anzufangen.“ Auch die Porsche-Mutter VW hatte deshalb Mitte 2019 eine Beschäftigungssicherung bis 2029 ausgesprochen, auch in Zwickau und Dresden. Dem Beispiel sollte Porsche nun folgen, so Lofski.

