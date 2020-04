Porsche richtet Luftbrücke mit Schutzausrüstung für Sachsen und Baden-Württemberg ein

Stuttgart/Leipzig

Wirtschaft und Politik arbeiten in der Corona-Krise eng zusammen: Porsche, DB Schenker und Lufthansa Cargo haben eine Luftbrücke eingerichtet, um dringend benötigte Schutzausrüstung von Asien nach Deutschland zu bringen. Bestimmt sind die Güter für das Land Baden-Württemberg und den Freistaat Sachsen,

Der Sportwagenhersteller habe dafür eigens eine Task-Force mit sechs Mitarbeitern des Beschaffungs-Ressorts zusammengestellt und organisiert für die Landesregierungen die Lieferketten, teilt Porsche mit.

„Bei dieser Kooperation bringt jeder seine Stärken ein, und das klappt hervorragend“, sagt Uwe-Karsten Städter, Vorstand für Beschaffung der Porsche AG. Es gehe jetzt darum, sich zu engagieren, aufeinander zu achten und Verantwortung zu übernehmen.“

OP-Masken, Brillen und Schutzanzügen – bis zu sechs Flieger pro Woche

Zusammen mit den Logistik-Partnern DB Schenker und Lufthansa Cargo sorgt Porsche für die reibungslosen Transporte von OP-Masken, Brillen und Schutzanzügen aus Shanghai nach Deutschland.

Bis zu sechs Flugzeuge pro Woche fliegen bereits für das Land Baden-Württemberg und den Freistaat Sachsen aus China. Direkt nach Ankunft an den Flughäfen Frankfurt und München wird das Material in Lastwagen umgeladen und zu einem Zwischenlager von DB Schenker am Stuttgarter Flughafen gebracht.

Verteilung der Güter liegt in Händen der Landesregierungen

Dort übernehmen die Landesregierungen von Sachsen und Baden-Württemberg die Verteilung der Schutzausrüstung, um sie bei Krankenhäusern, Rettungsdiensten und weiteren Einrichtungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zum Einsatz zu bringen, wie es weiter heißt.

Seit Aufnahme der Flüge sind bereits mehrere Millionen Schutzartikel (Mund-Nasen-Schutz verschiedener Schutzklassen, Schutzanzüge, Schutzbrillen) im Zwischenlager in Stuttgart angekommen. Bis voraussichtlich Ende Mai sollen die Materialien im Wert eines dreistelligen Millionen-Euro-Betrags organisiert und aus China nach Deutschland transportiert werden. Das entspricht in Summe einem Volumen von bis zu 50 Passagiermaschinen, die für den Transport erforderlich sind.

Kretschmann : Porsche hat ein anderes Netzwerk in Asien als wir

Durch die Luftbrücke werde sich die Situation bei der Bereitstellung von medizinischem Schutzmaterial in den nächsten Tagen und Wochen auch in Sachsen weiter verbessern, zeigt sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) erfreut. Sein Kollege aus Baden-Württemberg, Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), verweist auf das gute Verhältnis zwischen Porsche und der Landesregierung. „Wir lernen, die Vorzüge globaler Unternehmen zu schätzen. Porsche zum Beispiel hat in China ein ganz anderes Netzwerk, als wir es als Landesregierung je haben könnten.“

Von Andreas Dunte