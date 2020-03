Premiere für Oschatzer Anti-Corona-Disco

Oschatz

Als hauptberuflicher Moderator von Großveranstaltungen ist Stefan Bräuer naturgemäß ein Mann der guten Laune. Und die will sich der 51-Jährige auch in den eher trübsinnigen Zeiten der Corona-Krise nicht verderben lassen. „Wenn ich die Leute in meinem Wohnviertel so ansehe, dann lassen viele derzeit ihren Kopf hängen“, hat der Oschatzer beobachtet.

Musik liegt in der Oschatzer Luft

Ab Donnerstagnachmittag soll sich das schlagartig ändern. Bräuer will im Garten seines Grundstückes in der Schillerstraße seine Musikanlage aufbauen und unter dem Motto „Musik liegt in der Oschatzer Luft“ zwischen 17.30 und 18.30 Uhr gute Laune bei den Bewohnern des sogenannten Dichter-Viertels verbreiten. „Um die Leute aufzumuntern und ihnen zu sagen: Das geht auch wieder vorbei.“ Sein Vorbild für die Anti-Corona-Disco sind die Italiener. Sie singen gegen Sorgen und Frust in der derzeitigen Krise gemeinsam von Balkon zu Balkon.

Musikwünsche über Facebook

Ihre Musikwünsche können die Anwohner im Umkreis des Bräuer’schen Grundstückes über seine Facebook-Seite abgeben. Falls diese Musikwünsche keine ganze Stunde füllen sollten, will der Moderator auf seine eigene Playlist zurückgreifen.„Ich habe bisher sehr viel positives Feedback bekommen, bin selber gespannt, wie es ankommt“, sagt die Frohnatur.

Eventuell Kaiser-Mania-Abend

Sollte die Premiere der Anti-Corona-Disco am Donnerstagnachmittag gut bei den Oschatzern ankommen, soll das kein einmaliges Ereignis bleiben. „Wenn alles gut geht, sind natürlich weitere Veranstaltungen diesbezüglich geplant“, stellt Bräuer in Aussicht. Einen Kaiser-Mania-Abend oder auch „ Abba Mania“ kann sich Bräuer beispielsweise gut als Heilmittel für den Corona-Blues vorstellen

Von Frank Hörügel