Premiere um Mitternacht: Erster Flixtrain kommt in Leipzig an – das sind die weiteren Pläne

Leipzig

Zug-Premiere mit reichlich Verzögerung: Mit 57 Minuten Verspätung ist am Sonntagabend um Mitternacht auf Gleis 14 des Leipziger Hauptbahnhofes der erste grüne Flixtrain angekommen. Knapp neun Stunden lang war er von Aachen über Köln, Hannover, Berlin und Wittenberg unterwegs gewesen. Am Montagfrüh um 7.05 Uhr soll er dann die Rückfahrt nach Köln antreten. Vier Mal pro Woche will der Flixbus-Ableger die Messestadt ab sofort mit der Hauptstadt und dem Rheinland verbinden – und der Deutschen Bahn mit Kampfpreisen Kunden im Fernverkehr abjagen. Wenn es gut läuft, könnte der Zug auf öfter fahren, hieß es. Auch Halle erhält Anschluss an das Bahnnetz der Flixbus-Tochter.

Vier Mal in der Woche sollen die grünen Züge Leipzig mit Berlin und dem Rheinland verbinden. Quelle: Christian Modla

Erster privater Fernzug mit Ziel Leipzig seit dem Interconnex

Vier Jahre nach der Einstellung des Interconnex bekommt Leipzig damit wieder einen privaten Fernzug. Der Interconnex war von 2001 bis 2014 als einer der ganz wenige privaten Fernzüge zwischen Leipzig und Rostock gependelt. Eingestellt wurde die Verbindung ausgerechnet wegen Flixbus: Mit den Preisen des damals neuen Fernbusriesen könne man nicht mithalten, hatte Betreiber Veolia seinerzeit erklärt – und den Zug Ende 2014 gestrichen.

Nach dem Start in Aachen ist der Flixtrain am Sonntag über Köln, Hannover, Berlin und Wittenberg nach Leipzig gefahren. Um Mitternacht kam er in Sachsen an. Quelle: Christian Modla

Am Dienstag dann die offizielle Eröffnung mit Fotoshooting

Feierlich eröffnen will Flixtrain die neue Strecke aber erst am Dienstag, wenn der zweite Zug in Sachsen ankommt. Dann ist auch Flixtrain-Chef Fabian Stenger in Leipzig. Zwar fuhr der erste Zug schon am Sonntag, aus logischen Gründen könne man aber erst am Dienstagabend zum Fotoshooting am Bahnsteig einladen, erklärte sein Sprecher. Das dürfte vor allem an der Uhrzeit liegen: Dienstags fährt der Zug schon um 19.02 Uhr auf Gleis 12 ein – und nicht erst um 23.03 Uhr wie an den anderen Tagen.

Von Frank Johannsen