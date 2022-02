Coswig

Der Mann, der nördlich von Dresden, in Coswig, in einer hellen Jeans im Wald steht, hätte heute Sachsens König sein können. „Meine Familie hat über die Jahrhunderte wenig andere Jobs gemacht als regieren“, sagt Prinz Daniel Timo von Sachsen, 46 Jahre, Nachfahre von August dem Starken.

Daniel von Sachsen ist kein König, sondern Forstwirt. Und trotzdem holt ihn gerade seine Familiengeschichte ein.

Der Grund sind Demonstrationen in Pirna, Bautzen, immer wieder Zwönitz, auch in Dresden. Die Kleinstpartei „Freie Sachsen“ demonstriert gegen die Corona-Maßnahmen. Und es demonstrieren viele, in Summe mehr als 50.000 Menschen.

Verfassungsschutz beobachtet

Doch die „Freien Sachsen“ sind nicht so harmlos wie ihr Name vermuten lässt. Sie werden von Personen aus der rechtsextremen Szene angeführt. Der Verfassungsschutz beobachtet sie. Und nun bekommen sie es auch mit dem sächsischen Königshaus zu tun.

Der Grund ist das Banner, das die „Freien Sachsen“ vor sich her tragen, wenn sie aufmarschieren. Ein Banner mit einem großen Wappen, auf den ersten Blick: das sächsische Wappen. Allerdings ergänzt um einige Elemente: eine Krone, zwei Meißner Löwen, die es tragen, sowie ein Spruchband. Konkret handelt es sich um das Wappen des Königreichs Sachsen.

Auch sein Hund ist dabei. Quelle: Anja Schneider

Zurück nach Coswig, in den Wald, zwischen Kiefern, Roteichen, Stieleichen und vielem mehr. „Dass die Freien Sachsen unser Familienwappen verwenden, stört mich“, sagt Daniel von Sachsen. „Es wird suggeriert, dass wir dahinter stehen.“ Und die „Freien Sachsen“ verwenden nicht nur das Wappen. In ihrem Parteiprogramm schreiben sie: „Das sächsische Königshaus ist bei der Gestaltung der Zukunft Sachsens angemessen einzubinden.“ Die rechtsextreme Szene wünscht sich die Monarchie zurück.

„Man hat uns nie gefragt, ich stehe dafür auch nicht zur Verfügung“, sagt von Sachsen. Die Freien Sachsen sind nicht die ersten, die sich mehr Einfluss von ihm wünschen. Und manchmal fragt sich der Prinz, warum sich denn manche, hier in Sachsen, etwas von ihm erwarten?

Um das zu verstehen, muss man vor 20 Jahren beginnen. Von Sachsen, aufgewachsen in Köln, war gerade nach Los Angeles gezogen. Er wollte Unternehmer werden, studierte und arbeitete auch schon, als sich seine Familie bei ihm meldete. „Der Wald war der Grund nach Sachsen zurück zukommen“, sagt er.

Welcher Wald? Vielleicht muss man, um alles zu verstehen, vor mehr als Tausend Jahren beginnen. So weit lässt sich der Stammbaum der Wettiner zurückverfolgen. Sie sind damit eines der ältesten deutschen Adelsgeschlechter.

Moritz von Sachsen war ab 1541 Herzog von Sachsen, hob in seinem Land Edelsteine, Erz und Silber aus dem Boden, machte das Land reich.

August der Starke wurde 1694 Kurfürst von Sachsen und arbeitete sich an dem Reichtum ab. Aus der Moritzburg seines Vorgängers machte er ein Schloss. Heute ist er als Goldener Reiter auf dem Neustädter Markt in Dresden verewigt.

„Macht euern Dreck alleene!“, soll der letzte sächsische König, Friedrich August III., 1918 gerufen haben, als er abdankte. 1945 verließen die letzten Wettiner Sachsen in Richtung Westdeutschland. Aber um die Jahrtausendwende schmiedet die Familie einen Plan, wieder nach Sachsen zurückzukehren. Es gibt nämlich die Gelegenheit, den alten Familienwald um die Moritzburg zu kaufen. Wenn sich nur jemand fände, der sich um ihn kümmert.

Das Wappen des Königreichs Sachsens taucht auf Demos der „Freien Sachsen“ auf. (Archivbild) Quelle: imago

Daniel von Sachsen, so erzählt er es heute, nahm sich damals in Los Angeles drei Nächte, um darüber zu schlafen. Dann stellte er sein Leben auf den Kopf, flog nach Dresden und zog mit seiner Frau in eine Mietwohnung. Er beginnt Forstwirtschaft zu studieren. Sie bekommen eine Tochter und einen Sohn, Anna-Catharina und Gero.

Statt zum Business-Lunch geht Daniel von Sachsen jetzt jagen. Er macht sich Gedanken wie sich ein Wald vor Klima, Stürmen, Trockenheit bewahren lässt. Und er beschäftigt sich mit der Geschichte seiner Familie. Er engagiert drei Studenten von der Universität Dresden, eine Ahnentafel zu erstellen. Und alte Karten, die das Sachsen seiner Urahnen zeigen. Er erobert sich seine eigene Familiengeschichte.

Rückkehr herbeigesehnt

Und nach einer Weile spürt Daniel von Sachsen: Manche hier haben seine Rückkehr herbeigesehnt.

Es beginnt damit, dass nun manchmal bei ihm geklingelt wird. „Es klingelten Menschen zu Hause mit diversen Anliegen“, sagt er. Manchmal klingelt es, während er gerade mit seiner Familie zu Abend isst. Und sie wollen ihn sehen, Dinge besprechen, die ihnen auf dem Herzen liegen. Manche wollen auch einfach Holz kaufen.

In einem monarchistische Verein, in dem Daniel von Sachsen manchmal Vorträge hält, lernt von Sachsen ältere Menschen kennen, die sehr nett sind, aber die ihm erklären, dass sie sich das Königreich Sachsen zurückwünschen. „Sie sehen wohl etwas Symbolisches in uns“, sagt Von Sachsen. „Etwas, das an alte Zeiten erinnert.“ Und vielleicht gebe es hier, in Sachsen auch „eine Affinität für starke Führungspersönlichkeiten“.

Daniel von Sachsen durchschreitet seinen Wald. Es gab Zeiten, da versuchte er sich als Politiker. Weil ihn der damalige Meißner Landrat Arndt Steinbach darum bat, zu kandidieren, ließ er sich für den Kreistag aufstellen – und wurde gewählt, einfach so, lernte die Demokratie kennen. „Sie mag schwerfällig sein, aber am Ende steht doch ein Mehrheit“, sagt er. Nach einiger Zeit zog er sich wieder zurück, in den Wald.

Als die „Freien Sachsen“ zum ersten Mal mit dem königlichen sächsischen Wappen aufliefen, fragte sich Daniel von Sachsen, ob das Wappen überhaupt ihm gehöre. Denn eigentlich sei die Sache ja so: Als sein Ururgroßvater 1918 abdankte, ging der Familie auch ihr Wappen verloren. Oder?

Daniel von Sachsen hat sich in den letzten Monaten wieder auf Recherchen begeben. Diesmal allein, ohne studentische Hilfskräfte. Und er stieß auf ein Dokument aus dem Jahr 1889, in dem steht, dass das Wappen „geführt“ werden soll, also von „Hoflieferanten, auf Etiketten und dergleichen“.

Staatliche Angelegenheit

So ist es bis heute, das majestätische Wappen wird auf Bettbezüge und auf Kaffeetassen gedruckt, oder auf Fahnen, die in Schrebergärten gehisst werden. Und Daniel von Sachsen störte sich nie daran.

Bei den „Freien Sachsen“ ist es anders. Allein: Er wollte nicht sofort dagegen klagen. Schließlich ist das Wappen, laut dem Dokument aus 1889, auch eine staatliche Angelegenheit. Könnte nicht auch Michael Kretschmer dagegen vorgehen? Er schrieb einen Brief an die Staatskanzlei. Diese antwortete, etwas kompliziert: „Das Familienwappen des Hauses Wettin ist ein eigenständiges, vom Wappen des Freistaates eindeutig unterscheidbares Wappen, das aufgrund dessen keinem Entscheidungs- oder Genehmigungsvorbehalt seitens der Sächsischen Staatskanzlei unterliegt.“

In kurz: Sachsen reklamiert für sich nur das schnörkellose Wappen. Daran, Ansprüche auf das verzierten einzuklagen, sei man nicht interessiert. So läge der Ball wieder im Feld von Daniel von Sachsen.

Und die „Freien Sachsen“? Sie scheinen bislang eher wenig Recherche betrieben zu haben. Es dürfe „juristisch schwierig werden, uns unser Logo zu verbieten“, sagt ein Sprecher. Er glaubt: „Wir verwenden schließlich ein historisches Wappen, an dem niemand die Rechte hat.“

Vor einigen Tagen und kurz nachdem bekannt wurde, dass Daniel von Sachsen eine Klage gegen die „Freien Sachsen“ erwägt, tauchte im Online-Shop der Partei ein neuer Artikel auf. Zu sehen war eine Tasse mit einem eigens designten brüllenden Löwen auf abgewandeltem Sachsen-Wappen.

Eine erste Reaktion, aus Angst vor einer Klage? Nein, so die „Freien Sachsen“, man erweitere nur sein Sortiment.

Von Josa Mania-Schlegel