Prof. Kiess: Bisher nur ein infiziertes Schulkind bei erneuter Corona-Studie in Sachsen

Leipzig

Der Direktor geht mit gutem Beispiel voran. Heiner Wulfert lässt sich als einer der ersten Blut ziehen und den Rachenabstrich machen. Die traditionsreiche Neue Nikolaischule in Leipzig ist wieder mit dabei in der zweiten Welle der sachsenweiten Corona-Schulstudie. „Bisher hatten wir noch keinen Fall an der Schule“, sagt er erleichtert und blickt über den großen Schulhof, wo sich in der Pause gerade zahlreiche Kinder und Jugendliche tummeln, die meisten mit Maske. „Wir haben hier die Maskenpflicht, außer im Unterricht“, erklärt er. Er sei froh, dass es wieder geregelten Präsenzunterricht gebe. Die sachsenweite Schulstudie in drei Wellen findet er gut, weil das ein klares Bild über das Infektionsgeschehen ermögliche. Sein Stellvertreter Robert Eichhorn sieht das ähnlich und lässt sich auch testen.

Der 16-jährige Marius Matthäi hat die Blutabnahme in der Turnhalle bei Studienassistentin Manuela Aßtmann gerade hinter sich. „Entspannt“ sei das gewesen. Auch der Elftklässler hofft, dass es keine Schulschließung wieder gibt. „Das wäre ganz schlecht.“

Anzeige

Zur Galerie Im Rahmen der zweiten Welle des sachsenweiten Corona-Schultests wurden am 23. September 2020 Schüler und Lehrer in der Neuen Nikolaischule in Leipzig untersucht.

20-köpfiges Team führt die Tests durch

Anne Jurkutat, Leiterin der Life-Child-Ambulanz am Leipziger Universitätsklinikum, und ihr etwa 20-köpfiges Team testen am Gymnasium in der Leipziger Schönbachstraße etwa 150 Schüler und 40 Lehrer. Das sind fast genauso viele wie in der ersten Testrunde im Frühjahr, freut sie sich. Sechs Stationen zum Rachenabstrich, um eine akute Corona-Infektion zu erkennen, und ebenso viele zur Blutentnahme haben die Mediziner aufgebaut, um alles gut zu schaffen. Das Blut wird auf Antikörper untersucht, um eine durchgemachte Corona-Krankheit festzustellen. Die Neue Nikolaischule ist die 17. von 18 teilnehmenden Schulen aus Dresden, Leipzig, Borna, Werdau und Zwickau. Mit den Untersuchungen in einem Gymnasium am Freitag in Zwickau ist dann die zweite Runde der Corona-Tests an sächsischen Schulen abgeschlossen.

Weitere LVZ+ Artikel

Bisher über 2200 Personen untersucht

In der ersten Welle vom 27. Mai bis 24. Juni wurden 2600 Schüler und Lehrer an 18 Schulen untersucht. Dabei fanden die Mediziner keine einzige aktive Infektion. 14 Personen hatten Antikörper, darunter acht Angestellte und sechs Schüler. Prof. Dr. Wieland Kiess, Leiter der Studie und Direktor der Kinderklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, zog gegenüber der LVZ exklusiv schon eine erste Bilanz der zweiten Welle. Danach wurden, noch ohne die Daten aus der Neuen Nikolaischule, bisher an 16 Schulen über 2200 Personen untersucht. 1900 ließen eine Blutentnahme zu, 2100 einen Rachenabstrich. „Es haben nahezu alle Personen beim zweiten Mal wieder mitgemacht. Da hüpft das Wissenschaftlerherz“, so Kiess. Es zeige sich erneut, dass die Kinder auch während der Zeit der Schulöffnung so gut wie nicht infiziert sind. „Schulen sind nicht der Corona-Hotspot“, unterstreicht er. Das seien eher private Feiern.

Studienleiter Kiess : Bei einem Kind Corona festgestellt

„Wir haben bisher nur bei einem einzigen Kind eine Corona-Infektion festgestellt. Das Kind war äußerlich völlig gesund und wusste von seinem Pech gar nichts“, erklärt der Studienleiter. Anne Jurkutat, die Teamchefin der Vor-Ort-Untersuchung, habe sofort noch am Abend die Familie und die Schule informiert, am nächsten Morgen gleich das Gesundheitsamt. Das Kind wurde sofort isoliert, das Gesundheitsamt nahm die Nachverfolgung auf. Es sei alles perfekt gelaufen. „Wir haben ja auch eine Verantwortung für die Gesundheit aller Beteiligten, wenn wir so eine Studie machen“, sagt Kiess. Es sei aber nur dieser eine Fall von bisher 2100 Proben gewesen, hebt er hervor. Und bei den 1900 untersuchten Blutproben wurden nur in elf Fällen Antikörper gefunden. Auch wenn in Sachsen inzwischen aktuell 20 Schulen von Corona-Fällen betroffen sind, sei die Infektionsrate an den Schulen im Freistaat insgesamt niedrig, sagt der leitende Leipziger Kinderarzt.

Beim Blutziehen Gespräch übers Klavierspielen

In der Neuen Nikolaischule ist inzwischen die Klasse 7/4 an der Reihe. Mit 25 Schülern lassen sich fast alle aus der Klasse testen. Florentine Futtig hat das obligatorische Fiebermessen gerade hinter sich. 36,4 Grad Celsius. Alles bestens. Bevor Cornelia Hilbert die Nadel zum Blutziehen ansetzt, verwickelt sie die Zwölfjährige in ein Gespräch übers Klavierspielen. Die Ärztin hat sich vom letzten Mal an Florentine erinnert, denn beide spielen Klavier. So wird das Blutziehen neben den Partituren zur Nebensache, Florentine merkt fast nichts und verspricht, im November bei Runde drei wieder mit dabei zu sein. „Ich finde die Studie gut, nicht nur für mich, sondern für viele, um zu wissen, wie das Virus sich ausbreitet“, sagt die Schülerin. Auch Laura Kanus aus der 7/4 hat das Blutziehen überstanden. „Es tat nicht toll weh, und es ist eine gute Gelegenheit, sich testen zulassen“, findet die Zwölfjährige.

Auch Noah und Alexander machen mit

Für Noah Scheinert aus derselben Klasse ist der freiwillige Test auch selbstverständlich. Er sei froh, dass der Schulbetrieb wieder normal ist, er seine Freunde treffen und in seine „tolle Klasse“ gehen kann. Sein Mitschüler Alexander Al Zuabi lobt, wie „hochprofessionell“ die Mitarbeiter der Uniklinik die Tests durchführen. „Das ist alles super organisiert. Da kann man sich sehr sicher fühlen.“ Und er hofft, dass nichts gefunden wird.

Lob für die mutigen Kinder und Beifall für ein Geburtstagskind

Nebenan an der Rachenabstrich-Station geht es gerade um Sport. Schüler Jason Kahnt ist ein begeisterter Fußballer und erzählt, dass er fast jeden Tag trainiert. Medizinstudent Armin Eberle (25) erzählt von seinem Hobby, dem Hockeyspielen. Sport verbindet eben. Jason bemerkt so kaum, wie das bedrohlich lange Stäbchen tief in seinem Rachen zum Abstrich landet. Diese Prozedur wird von vielen als sehr unangenehm empfunden. „Ich bin wirklich überrascht, dass die Kinder so mutig sind und sich das alles zutrauen“, sagt denn auch anerkennend Eberles Kollegin Lena Nerius (22 Jahre), ebenfalls Doktorandin. Plötzlich brandet in der Turnhalle Applaus auf für Hedda Colditz aus der 7/5, die an diesem Mittwoch ihren 13. Geburtstag hat und sich trotzdem testen lässt.

Anne Jurkutat blickt schon voraus auf die dritte Welle der sachsenweiten Testreihe, die Anfang November beginnt. „Dann nach zwei Monaten Schule und den Herbstferien werden wir ein gutes Bild haben, wie der schulische Regelbetrieb die Infektionszahlen beeinflusst“, sagt sie. Professor Kiess prognostiziert, dass Corona auch im November an Schulen kein Problem sein werde, aber die Infektionszahlen insgesamt hochgehen werden.

Von Anita Kecke