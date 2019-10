Landeserntedankfest in Borna: Das müssen Sie wissen

Borna

Seit Juni 2018 ist klar: Borna richtet das 22. Sächsische Landeserntedankfest aus. Seinerzeit überbrachte der sächsische Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt ( CDU) der Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) offiziell den Zuschlag für die Ausrichtung der zweitwichtigsten Großveranstaltung nach dem Tag der Sachsen im Freistaat.

Jetzt ist es soweit: Am Freitagabend wird die dreitägige Veranstaltung, zu der bis zu 50.000 Besucher erwartet werden, offiziell im großen Festzelt auf dem Markt eröffnet. Die meisten Gäste dürften Tagesbesucher sein; die Bornaer Beherbergungsbetriebe und auch die im Umland stoßen an diesen Tagen ganz sicher an ihre Grenzen.

Die Highlights des Landeserntedankfests in Borna

Party ohne Ende: Der Markt ist einer von drei großen Veranstaltungsorten. Von Sonnabend an gibt es ein weiteres Festzelt auf dem Edeka-Parkplatz. Am Freitag und am Sonnabend tobt zudem jeweils ab 20 Uhr der Bär auf dem Riesenareal des Volksplatzes. So heißt es am Freitag „ Borna bebt“, wenn Künstler wie Stereoact, Juli und Anstandslos&Durchgeknallt sowie Marcapasos&Janosh erwartet werden. Am Sonnabend öffnet hier die MDR-Jump-Herbstarena mit den MDR-Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Kristian Karde.

Anstandslos & Durchgeknallt Quelle: momentverliebt

Zwiebelzöpfe, Rummel und Wein in Borna

Rummel und buntes Markttreiben: Doch auch zwischen den zentralen Punkten erwartet die Besucher ein buntes Programm. So erstreckt sich das Festgebiet auf dem Areal zwischen dem Breiten Teich und dem Parkplatz an der Mühlgasse sowie zwischen der Wilhelm-Külz-Straße und der Kirchstraße mit dem Martin-Luther-Platz.

Es gibt einen Rummel auf dem Parkplatz hinter dem Behördenzentrum und in der Wassergasse. Rund um den Martin-Luther-Platz werden regionale landwirtschaftliche Produkte angeboten, aber auch wie in weiten Teilen der Innenstadt Speisen und Getränke.

In der Kirchstraße schenkt Kräckerbräu aus Hopfgarten Bier aus, es gibt Wein- und Saftverkostung. Die Bornaer Modelbahner präsentieren sich. In der Külzstraße dürfen sich die jungen Besucher auf eine Strohhüpfburg freuen und ein Karussell. Und selbstverständlich gehören beim Landeserntedankfest auch Zwiebelzöpfe zum Angebot.

Juli tritt beim Sächsischen Landeserntedankfest in Borna auf. Quelle: Stadt Borna

Erntekränze in der Bornaer Kirche

Erntekränze in der Stadtkirche: Das Museum lädt zu einer Ausstellung ein, in der es um Feste und Traditionen der Region geht. In der Stadtkirche sind bereits seit Montag die schönsten Erntekränze- und kronen zu sehen. Rund um den Breiten Teich präsentieren sich Vereine und Verbände. In der Innenstadt gibt es eine Marktmeile.

Josh ist ebenfalls beim Fest in Borna zu erleben. Quelle: Rainer Mirau

Bornaer Zwiebelmarkt mit Pokalverleihung

Zwiebelmarkt mit Musik: Im Festzelt auf dem Markt steht am Sonnabend, 11.30 Uhr, sowie am Sonntag. 14.15 Uhr, der „Bornaer Zwiebelmarkt“ auf dem Programm. Dabei handelt es sich um einen folkloristischen Streifzug mit der Verleihung des Bornaer Zwiebelpokals.

Mit von der Partie sind neben dem Tanzstudio Böhlen und dem Blasorchester der Musikschule „ Ottmar Gerster“ auch Bornaer Grundschüler. Zu den Künstlern im Festzelt am Markt gehören Thomas Katrozan und „Leiseschrei“, aber auch die Guggemusik „Überdosis“, die Gruppe „5Raumfenster“ sowie „Romantika“ aus Röthaund der Leipziger Gospel Chor. Auf der Marktbühne findet am Sonntag die Erntekronengala statt.

Die Gesamtkosten der dreitägigen Veranstaltung, deren „Vorspiel“ das alljährliche Bornaer Stadtfest am Donnerstag ist, belaufen sich auf 175.000 Euro. Davon stammen 130.000 Euro vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum. 45.000 Euro schießt die Stadt Borna zu, wobei ein Teil des Geldes aus den erwarteten Stand-Entgelten sowie von Sponsoren wieder zurückfließt.

Festumzug als Höhepunkt des Erntedankfestes

Festumzug am Sonntag: Höhepunkt des Landeserntedankfestes ist der große Festumzug am Sonntag, der sich 11.30 Uhr an der Ecke Sachsenallee/Angerstraße in Bewegung setzt. Die etwa 30 Teilnehmer fahren via Bahnhofstraße über den Markt durch die Reichsstraße zum Reichssteinweg in die Breite Straße, von wo es über die Bachstraße durch die Sachsenallee bis zur Abtsdorfer Straße geht.

Roßmarktsche Straße wird zur Sackgasse

Es versteht sich, dass diese Straße dann gesperrt ist. Die Verkehrseinschränkungen, die es zum Teil bereits seit Wochenbeginn gibt, werden am Donnerstag auf das Festgebiet um den Markt sowie Teile der Külzstraße und der Kirchstraße erweitert. Am Freitag sind dann die gesamte Kirch- und Külzstraße sowie der Brühl und der Lutherplatz nicht mehr befahrbar. Die Roßmarktsche Straße wird zur Sackgasse.

Sperrungen zum Erntedankfest in Borna. Quelle: Stadt Borna

Ab Sonnabend ist außerdem die Sachsenallee zwischen der Straße „Am Breiten Teich“ und der Röthaer Straße gesperrt, eine Umfahrung über Borna-Nord ist aber nach Angaben der Stadtverwaltung während der Sperrung jederzeit möglich.

In den gesperrten Straßen dürfen bis zum Montag gegen 12 Uhr keine Fahrzeuge parken. Die Zufahrt zu Grundstücken im Festgebiet ist bis dahin nicht möglich. Während des Festumzuges am Sonntag gilt in der Bahnhofstraße sowie der Breiten Straße ein Park- und Halteverbot.

Programm FREITAG Bühne am Markt: 19 Uhr Eröffnung mit Politikern, Polizeiorchester, Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster, Sächsischer Erntekönigin und Ernteprinzessin sowie Bornaer Zwiebelkönigin 21 Uhr Thomas Stelzer & friends – Rock’n’Roll, Blues und Boogie-Woogie Am Breiten Teich: 19 Uhr Schiffchenparade im Lichterschein Stadtkirche St. Marien: 9 Uhr Erntekronenausstellung und Workshop mit Kindern zu Landwirtschaft und Ernährung 18 Uhr Musik und Texte zum Erntedank 19 Uhr KirchenNachtMusik mit der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster 22 Uhr Nacht der Stille – Taizé-Andacht zum Tagesausklang Emmaus-Kirche: 12 Uhr Ökumenisches Mittagsgebet Lutherplatz: 16 bis 20 Uhr Bauernmarkt Volksplatz: 20 Uhr Borna bebt! DJ-Nacht SONNABEND Bühne am Markt: 11.30 Uhr Bornaer Zwiebelmarkt mit Verleihung des Bornaer Zwiebelpokals, mit dabei Tanzstudio Böhlen und Blasorchester der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster, Bornaer Grundschüler 13 Uhr Böhmische Blasmusik 14 Uhr Bornaer Tanzelfen 14.30 Uhr Chormusik mit dem Gemischten Chor Frohburg 15 Uhr Bigband des Musikvereins Geithain 16 Uhr „Nun danket alle Gott“ – warum eigentlich nicht? Maxi Konang im Gespräch mit Christen aus Borna 16.45 Uhr TSV Kitzscher und D&J Formation – Showtanzprogramm 17 Uhr Thomas Katrozan mit Pop-Reggae 18.15 Uhr Showtänzer des SV Espenhain 18.30 Uhr Guggemusiker Überdosis 20 Uhr Leiseschrei und The Fonatics – Partylaune mit zwei regionalen Bands Bühne Sachsenallee: 12 Uhr 5Raumfenster aus Borna 13.15 Uhr Show des Tanz und Fitnesszentrums Eula 13.30 Uhr Bauchrednershow mit dem Puppenspieler Michael Frank 14 Uhr Swing und Jazz der 70er Jahre mit Chill Blue aus Dresden 15.15 Uhr Das Rübchen –Kita Regenbogenland spielt Märchen 15.30 Uhr Holzhäuser Spatzen – Bunte Melodien von Andrea Berg, Helene Fischer und De Randfichten 16.30 Uhr Line Dance Eulatal 17.30 Uhr Thampelrock aus Borna 18.45 Uhr Offbeat Foundation aus Dresden Am Breiten Teich: Vereine stellen sich vor 14 Uhr Erstes Bornaer Seifenkistenrennen Stadtkirche St. Marien: 9 Uhr Familientag –Wissenswertes rund ums Getreide und Erntekronenausstellung 16.30 Uhr Prämierung der schönsten Erntekrone 18 Uhr Musik und Texte zum Erntedank 20 Uhr Duo Liaisong: Choräle (Eintritt frei) Emmaus-Kirche: 11 Uhr Film: Umzug der Emmauskirche 12 Uhr Ökumenisches Mittagsgebet 12 Uhr Film: Getreideernte zwischen 1900 und 1970 14 Uhr Gesprächsrunde: Welche Landwirtschaft wollen wir? 15 Uhr Film: Strohige Schönheiten Lutherplatz: 11 bis 20 Uhr Bauernmarkt Bauer Krätzschmar, Gnandorfer Str. 17: 11.30 Uhr Feuerwehrkapelle Frohburg 14 Uhr Deutzner Happy Dancer und Zauberer Kalu 18 Uhr Andys Music Group – Country und Rock Volksplatz: MDR-Jump-Herbstarena SONNTAG Bühne am Markt: 13.15 Uhr Stimmungsvolle Kinderlieder zum Tanzen mit KiKa-Star Tom Lehels 14.15 Uhr Bornaer Zwiebelmarkt mit Tanzstudio Böhlen und Blasorchester der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster, Projektchor sowie Grundschüler 15.15 Uhr Dresdner Unikum Peter „Salbei“ Schlott singt und spielt gesellige und lustige Lieder 16 Uhr Große Erntekronengala mit Blasorchester des Musikvereins Neukieritzsch-Regis Bühne Sachsenallee: 13 Uhr Happy-Junior-Band aus Grimma von der Musikschule Fröhlich 14 Uhr Leipziger Jagdhornbläsergruppe St. Hubertus 14.30 Uhr Leipziger Gospel Choir 15.45 Uhr Romantika aus Rötha mit Rock, Pop, Blues und Balladen 17 Uhr Eingehängt – ein Puhdy kommt, Legenden und Lieder aus fast 50 Jahren Puhdys Stadtkirche St. Marien: 9.30 Uhr Ökumenischer Erntedankfestgottesdienst (mit Live-Übertragung in die Emmaus-Kirche) 11 Uhr Festgottesdienst von allen christlichen Gemeinden der Stadt Borna Lutherplatz: 11 bis 18 Uhr Bauernmarkt Der große Festumzug beginnt am Sonntag, 11.30 Uhr, an der Kreuzung Sachsenallee/Angerstraße und führt durch die gesamte Innenstadt.

Von Nikos Natsidis