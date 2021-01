Protest bei Durstexpress in Leipzig: Gewerkschaft sieht „ersten Teilerfolg“

Leipzig

„Wir kämpfen um unsere Arbeitsplätze“ steht auf einem selbstgefertigten Transparent. Auf einem anderen: „Faire Übernahme ohne Lohndumping“. Rund 150 Mitarbeiter von Durstexpress haben sich an diesen Donnerstag vor den Toren von Flaschenpost in Leipziger Norden versammelt.

Da die Auslieferung bei Durstexpress weitergehen muss, sind nur die gekommen, die frei haben. Er sei erfreut über die rege Teilnahme, sagt Jörg Most von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Nicht nur deshalb habe er erstmals seit Tagen ein gutes Gefühl, sagt der Gewerkschafter.

Anzeige

Chefs von Flaschenpost sind zu Gesprächen bereit

Der Widerstand, den die Beschäftigten kontinuierlich aufbauen, habe zu einem ersten Teilerfolg geführt: „Die Chefetage von Flaschenpost will sich zu Gesprächen treffen“, sagt Most. Er hoffe, dass dies nicht nur Hinhaltetaktik ist. „Vielleicht schaffen wir eine Verständigung.“ Wann es zu einem Treffen komme, stehe noch nicht fest.

Die NGG will nicht hinnehmen, dass Standorte von Durstexpress – unter anderem in Leipzig, Berlin und Bochum – geschlossen werden. Die Gewerkschaft fordert vom Mutterkonzern Dr. Oetker den Erhalt der Arbeitsplätze zu den bisherigen Konditionen.

450 Mitarbeiter von Durstexpress in Leipzig betroffen

Von einer Schließung wären laut Most rund 450 Jobs allein in Leipzig betroffen. Der Oetker-Konzern (Bielefeld), zu dem bereits Durstexpress gehört, hatte im Oktober vergangenen Jahres den Konkurrenten Flaschenpost (Münster) übernommen. Dieser will jetzt beide Unternehmen unter der Marke Flaschenpost zusammenführen. In Städten, in denen beide Unternehmen vertreten sind, wolle man „Anpassungen“ vornehmen. Zuletzt hatten sich die Mitarbeiter der Brauereien, die zum Konzern gehören, solidarisch mit den Durstexpress-Kollegen gezeigt und eine soziale Lösung gefordert.

Von Andreas Dunte