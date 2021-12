Protest gegen Corona-Maßnahmen: Mehrere tausend Teilnehmer in Sachsen und Thüringen  

Freiberg/Greiz

Am Wochenende fanden in Sachsen und Thüringen in mehreren Städten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden. Zumeist initiiert von den „Freien Sachsen“ – eine Anfang des Jahres gegründete rechtsextreme Gruppierung.

Nachdem am Freitagabend in einem Grimmaer Ortsteil eine Gruppe von 30 Personen vor dem Privatwohnsitz von Sachsens Sozialministerin Petra Köpping mit Fackeln, Trommeln und Trillerpfeifen aufmarschierten – die Aktion löste bundesweite Empörung aus – gingen die Protestaktionen am Sonnabend weiter.

Polizei ahndet Verstöße gegen die Corona-Notfall-Verordnung

In Freiberg versammelten sich Polizeiangaben zufolge am Samstag erneut dutzende Menschen auf dem Obermarkt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Beamte des Polizeireviers Freiberg kamen zum Einsatz und wurden von Kräften der sächsischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Etwa 150 Personen beteiligten sich an der verbotenen Versammlung. Die Polizei ahndete Verstöße unter anderem gegen das geltende Alkohol- und Versammlungsverbot. Bei der Aufnahme der Personalien leistete ein Mann Widerstand und verletzte einen Beamten leicht – gegen ihn wurde Strafanzeige gestellt. Bei dieser und weiteren Ansammlungen in Freiberg am Sonnabend nahmen die Beamten zudem 15 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Notfall-Verordnung auf. Den Betroffenen droht nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro.

In Borna fand am Samstag auf dem Marktplatz eine angezeigte Versammlung mit fünf Teilnehmern statt – 35 weitere Personen waren es schließlich, ohne keine Masken und Abstand. 30 hinzugekommene Personen wurden von den vor Ort befindlichen Polizeikräften mehrfach angesprochen und zur Einhaltung der Corona-Vorschriften aufgefordert. Diese zeigten sich laut Polizeidirektion Leipzig unkooperativ. Es wurden Anzeigen wegen Verstöße gegen die sächsische Corona-Notfallverordnung und Platzverweise ausgesprochen.

Rund 100 Menschen brachen am Freitagabend im Landkreis Leipzig am Brandiser Markt zu einem Spaziergang auf. Unterwegs strömten aus Seitenstraßen weitere Gruppen hinzu. Laut Polizeisprecherin Dorothea Benndorf kamen insgesamt 150 Leute zusammen. „Es handelte sich um einen stillen Protest ohne Plakate. Nichts wurde gerufen, die Abstände sind weitgehend eingehalten worden“, erklärte Benndorf. Eine Vielzahl an Beamten vom Polizeirevier Grimma und vom Einsatzzug Leipzig begleiteten nach ihren Worten das Geschehen. In Oschatz haben sich am Sonnabend etwa 90 Menschen an der B 6 versammelt. Nach Angaben der Polizei in Oschatz war die Aktion beim Ordnungsamt der Stadt angemeldet, besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben.

2000 Menschen in thüringischen Städten auf der Straße

An ähnlichen Aktionen gegen Corona-Beschränkungen haben sich in mehreren Thüringer Städten nach Polizeiangaben über 2000 Menschen beteiligt. Allein in Greiz, gelegen in Ostthüringen an der Landesgrenze zu Sachsen, kamen am Samstagabend etwa 1500 Menschen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die Versammlung war nicht angemeldet. Vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet, außerdem wurden Flaschen geworfen, wie es hieß. In Eisenach berichtete die Polizei von etwa 500 Teilnehmern an einem Protest gegen die Corona-Politik, in der Kleinstadt Bad Liebenstein seien etwa 230 Teilnehmer gezählt worden. In Thüringen – mit Sachsen das Bundesland mit den derzeit bundesweit höchsten Infektionszahlen gemessen an der Einwohnerzahl – waren Aktionen gegen die Corona-Regeln erwartet worden. Die Polizei war mit vielen Beamten landesweit im Einsatz.Nach der Corona-Verordnung dort dürfen sich an einer Stelle im Freien nur 35 Menschen versammeln. Am Sonntag werden im Freistaat weitere Aktionen erwartet.

Von Thomas Lieb, dpa