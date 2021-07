Protest gegen Rechtsextremismus: Hunderte gehen in Zwönitz auf die Straße

Zwönitz

Etwa 300 Menschen haben am Samstag in Zwönitz (Erzgebirgskreis) gegen Rechtsextremismus protestiert. Unter dem Motto: „Schicht im Schacht. Faschistische Normalisierung durchbrechen!“ waren Demonstranten aus Dresden, Leipzig und Chemnitz angereist. Gegendemonstranten aus der rechten Szene hätten immer wieder versucht, den Aufzug und die Kundgebung zu stören, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Bis zum späten Nachmittag sei es aber zu keinen gewalttätigen Übergriffen gekommen.

Seit Wochen versammeln sich Gegner der Corona-Maßnahmen und Rechtsextreme in Zwönitz. Bei den Aufzügen war es in der Vergangenheit auch zu Angriffen auf Polizisten gekommen.

Von RND/dpa