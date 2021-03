Dresden/Oschatz

Aus Protest gegen die erneuten Schulschließungen in einigen Landkreisen haben Eltern am Sonnabend und Sonntag Kinderschuhe vor zahlreichen Rathäusern und Bildungseinrichtungen abgelegt. Zu der Aktion war über die sozialen Medien aufgerufen worden. Unter anderem wurden Kinderschuhe vor den Rathäusern in Zwickau, Zwönitz, Stollberg, Aue-Bad Schlema und Limbach-Oberfrohna abgelegt.

In Nordsachsen lief der Protest vor allem in Oschatz und Wermsdorf, auch in Eilenburg und Bad Düben gab es Elternaufrufe zur Teilnahme. In Torgau ist zudem eine Familiendemo gegen die Schulschließungen geplant: Um 18 Uhr soll es hier eine Protestveranstaltung auf dem Marktplatz geben.

Protest in Wermsdorf mit Plakaten und Schuhen

In Wermsdorf wurde am Sonntag vor der neugebauten Grundschule protestiert. Symbolisch stellten Familien hier Schuhe vor dem Schuleingang auf und drückten auf Plakaten ihren Ärger aus: „Euer Versagen ist unser Untergang“ stand da, genauso wie „Bildung trotz Corona“ und „Eltern sind keine Lehrer“ oder „Alle Kinder sind systemrelevant“.

Protest in Oschatz vor der Grundschule „Zum Bücherwurm“ Quelle: Christian Kunze

„Ich bin stinksauer“, sagt eine Mutter, die mit ihrem Sohn kleine Turnschuhe vor der Grundschule platziert. „Für ganze Branchen gibt es Sondergipfel und Hilfsprogramme, aber die Kinder scheinen niemand zu interessieren“, so die junge Frau, die anonym bleiben will – aus Sorge, ihr Umfeld könnte sie dann für eine Coronaleugnerin halten. „Denn das bin ich nicht. Wir hatten im Freundeskreis einen Fall von Covid, ich hab’ gesehen, was das Virus anrichten kann und würde mich deshalb auch sofort impfen lassen“, betont sie.

Eltern in Oschatz wütend: „Reiner Aktionismus“

Protest an der Kita- und Schulpolitik in Pandemiezeiten äußerten auch die Eltern-Vertreter der Oschatzer Schulen, Horte und Kindertagesstätten in einem gemeinsamen Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer, Kultusminister Christian Piwarz (beide CDU) und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Darin wird vor allem Kritik daran geäußert, dass keine regionalen Lösungen gefunden werden – etwa nach Sozialräumen. „Es ist nicht begründbar, dass eine Virushäufung am anderen Ende des Großkreises, zum Beispiel in Schkeuditz, zu Schulschließungen in 60 Kilometer Entfernung bei uns in Oschatz führen.“ Das sei „reiner Aktionismus ohne nachvollziehbare Grundlage“ und verunsichere mehr als es Sicherheit, Vertrauen und Akzeptanz schaffe, heißt es in dem Brief.

Warum aber Protest mit Schuhen?

Protestaktionen mit Schuhen sind im asiatischen und arabischen Raum weit verbreitet. So haben zum Beispiel voriges Jahr Klimaaktivisten in Indien Schuhe mit Botschaften vor Regierungsgebäuden aufgestellt und damit die große Zahl der Protestierenden deutlich gemacht, die sich – wiederum wegen der Coronapandemie – nicht persönlich in Massen zusammenfinden konnten.

In den Landkreisen Nordsachsen, Zwickau, Erzgebirge und Meißen müssen am Montag die Schulen und Kitas wegen zu hoher Corona-Inzidenzwerte wieder schließen. In den Regionen wurde die 100er-Grenze an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten. Die Corona-Schutzverordnung lasse dann keinen Spielraum mehr, hatte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) erklärt.

In Thalheim/Erzgebirge stellten Eltern Kinderschuhe und Stiefel aus Protest gegen erneute Schulschließungen vor den Eingang des Rathauses. Quelle: Bernd März/dpa

Zwei Petitionen gegen Schulschließungen gestartet

Zudem gibt es zwei Petitionen, die sich gegen die Schließung von Bildungseinrichtungen in Nordsachsen und in ganz Sachsen wenden. Beide Petitionen sind von einer Frau aus Rackwitz bei Delitzsch initiiert worden. In den Petitionen heißt es: „Durch die Schließung von Bildungseinrichtungen verbauen wir die Zukunft unserer Kinder. Sie erleiden psychische Schäden und werden in ihren persönlichen sowie beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten extrem eingeschränkt.“

Nicht allein nach Inzidenzwerten entscheiden

Statt allein nach Inzidenz-Werten zu entscheiden, werden unter anderem lokale Testquoten für Einrichtungen pro Gemeinde und Stadt gefordert. Erst wenn hier besonders viele positive Ergebnisse aufträten, sollen lokale Maßnahmen zur Pandemie-Eingrenzung getroffen werden. Außerdem dürften positive Coronafälle nicht einfach nur ins Verhältnis zur Einwohnerzahl pro Gemeinde/Stadt gesetzt werden. „Es kann nicht sein, dass in kleinen Gemeinden nur ein Coronafall ausreicht, um Inzidenzgrenzwerte zu überschreiten. Es muss auch berücksichtigt werden, ob es sich um ein diffuses Infektionsgeschehen oder einen bekannten und eingedämmten Infektionsherd handelt.“

Bis zum Sonntag hatte die Petition für Nordsachsen das Sammelziel von 5000 Unterstützer bereits erreicht (5239). Die Petition für ganz Sachsen stand am Sonntagnachmittag bei 5252 Unterstützern – 12 000 sollen es in den nächsten 6 Tagen noch werden.

Von Olaf Majer, Jana Brechlin und Christian Kunze