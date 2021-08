Dresden

Bei Protesten am Rande eines Auftritts von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Freiberg ist am Dienstagabend eine Polizistin verletzt worden. Die Behörde in Chemnitz bestätigte auf Anfrage entsprechende Berichte der Freien Presse und der Bild-Zeitung. Demnach wurde der Fahrzeugtross des Regierungschefs bei der Abfahrt so von Gegendemonstranten bedrängt, dass einer der Wagen die Polizistin am Fuß verletzte.

„Volksverräter“-Rufe gegen Ministerpräsident

Ob der Wagen der Beamtin über den Fuß gefahren sei, wie es zunächst hieß, ist momentan unklar. Laut Polizeisprecher werden noch Informationen eingeholt, welche Art von Kontakt es zwischen Auto und seiner Kollegin gab. Gegen Mittag will die Polizeidirektion weitere Informationen zu dem Vorfall veröffentlichen.

Laut Polizei hatten sich bis zu 150 Demonstranten um das Freiberger Tivoli versammelt, wo Kretschmer an einer Diskussionsveranstaltung teilnahm. Besucher berichten, dass die Menge anscheinend aus der Veranstaltung orchestriert wurde. Immer, wenn der Ministerpräsident das Wort ergriffen habe, sei der Lärm außen vor der Halle angeschwollen. Bei der Abfahrt wurde der Regierungschef ausgebuht, wie Videos im Messenger-Dienst Telegram zeigen. Laut wurde „Volksverräter“ skandiert. Zudem soll ein Foto einen Mann zeigen, wie er dem Regierungschef bei der Abfahrt den nackten Hintern entgegenstreckt.

Kretschmer: „Bin in Gedanken bei der Polizistin“

„Ich bin in Gedanken bei der verletzten Polizistin“, sagte Kretschmer am Mittwoch auf Anfrage. „Die Beamten mussten sich einer Gruppe aggressiver Menschen entgegenstellen. Im Internet sind der Hass und die Niedertracht aber auch die Hintermänner sehr gut dokumentiert.“

Die Gruppe „Freie Sachsen“ hatte seit Tagen zu Protesten in Freiberg gegen Kretschmer aufgerufen. „Zeigt, dass seine Politik auf Widerstand stößt“, hieß es in einem Aufruf, der bei Telegram verbreitet wurde. Am Dienstagabend feierte die Gruppe die Aktion: „Freiberg hat seinem Namen als Hochburg des friedlichen Bürgerprotests alle Ehre gemacht.“

Kretschmer: Gewaltbereite Menschen Teil der „Freien Sachsen“

Kretschmer machte am Mittwoch deutlich, was er von den „Freien Sachsen“ hält: Unter diesem Namen „sammeln sich gewaltbereite Reichsbürger und Rechtsextreme. Wir müssen uns diesen Leuten entgegen stellen und ihnen keine Raum geben denn sie wollen unsere friedliche Art des Zusammenlebens zerstören“, sagte er.

Ohne Respekt und Toleranz sei kein Zusammenleben möglich. „Freiberg ist ein liebenswerte Bergstadt mit einer engagierten Bürgerschaft. Wir lassen nicht zu, dass Extremisten der Stadt und den Einwohnern schaden.“

Freiberg ist ein Zentrum der Corona-Proteste

Der Ministerpräsident war auf Einladung des CDU-Stadtverbandes nach Freiberg gekommen, um über das Für und Wider der Corona-Maßnahmen zu diskutieren. Die Universitätsstadt hat sich in den vergangenen Monaten zu einem Zentrum der sächsischen Proteste gegen die Corona-Beschränkungen entwickelt. Im Frühjahr demonstrierten montags hier mehrere tausend Menschen. Auch CDU-Politiker hatten sich damals den Protesten angeschlossen.

Von Kai Kollenberg