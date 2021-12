Leipzig

Der Teil-Lockdown in Sachsen wurde verlängert, und die Diskussionen um eine eventuelle Impfpflicht werden konkreter. Aber auch die Situation im Erzgebirge und der Aufmarsch vor dem Wohnhaus von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) in Grimma beschäftigen die Leserschaft.

Der Verantwortung entzogen

„Die Einführung der Impfpflicht ist kein Projekt der Ampel.“ Mit diesen Worten beschrieb Christian Lindner, Finanzminister der neuen Regierung, den Sachstand. Sind 28 Todesfälle in einem Pflegeheim in Rudolstadt sowie der Fakt, dass zwei Drittel von 140 Bewohnern dieses Heimes ungeimpft sind, nicht Grund zum sofortigen Handeln? Statt dessen sollen Arbeitsgruppen der verschiedenen Fraktionen über eine eventuelle Impfpflicht beraten. Will sich die Regierung der Verantwortung für Menschenleben entziehen, indem sie Arbeitsgruppen dazu delegiert, Entscheidungen zu treffen? Die ehemalige Verteidigungsministerin hat das Impfen bei der Bundeswehr angeordnet. Wäre das nicht auch bei Polizei, BND und Verfassungsschutz sowie allen anderen Diensten des Inneren möglich? (Klaus Härtel, 04179 Leipzig)

Die Impfpflicht ist unverhältnismäßig

Die physische Integrität des Menschen, die Würde des Individuums und sein Recht auf Selbstbestimmung dürfen nicht zur Disposition stehen. Sie gelten unabhängig von der Mehrheitsmeinung. Eine Impfpflicht wäre ein unverhältnismäßiger Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Unverhältnismäßig groß wäre zudem der Aufwand für die Durchsetzung. Demgegenüber steht ein bescheidener Nutzen angesichts des nicht vollständigen Schutzes durch die Impfung. (Raymond Wänke, 04288 Leipzig)

Impfpflicht für alle, nicht für einige

Wenn Impfpflicht, dann bitte für alle und nicht nur für das Gesundheitswesen. Einen bestimmten Berufszweig dazu zu zwingen, ist ein absolutes No-Go. Jeder Lehrer, Erzieher, Verkäufer, Handwerker und so weiter hat Kontakt zu anderen Menschen. Auch Eltern, die ihre Kinder in die Kitas bringen. (Angelika Ke, am 10. Dezember auf Facebook)

Pflegedienst statt Hörsaal

Der Hörsaal ist leer, Vorlesungen fallen aus, kein Unterricht am Krankenbett. Warum delegiert man die vielen Medizinstudenten nicht in die Krankenhäuser als Pflegepersonal. Mehr Erfahrung zu sammeln geht nicht, und sie lernen was für ihr Leben. Ist das unter deren Würde, oder was hindert sie daran? (Carola Petzoldt, per E-Mail)

Verständnis ja, doch die Ursache ist bekannt

Für mich sind einige Regelungen wie die nächtliche Ausgangssperre nicht plausibel. Auch die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern sind kontraproduktiv. Den Frust der Tourismusbranche verstehe ich völlig. Aber bitte nicht nur auf die Regierung zeigen. Eine wesentliche Ursache für die Situation liegt in der Impfunwilligkeit viel zu vieler Sachsen. (Andreas Liebscher, per E-Mail)

Respektspersonen müssen vorangehen

Zum Interview mit Skisprung-Legende Jens Weißflog

Normalerweise nehme ich mir jeden Winter eine „Rentnerwoche“, um in Oberwiesenthal ein bisschen Ski zu fahren. Es grämt mich, dass dieses Vergnügen voraussichtlich wieder wegfallen wird. Ich hätte Herrn Weißflog gern eine Frage gestellt: Was hat er als örtliche Respektsperson mit Ruf über Oberwiesenthal hinaus getan, um speziell seinen Erzgebirglern klar zu machen, dass die Verweigerung der Impfung der sichere Weg zur Stilllegung aller touristischen Aktivitäten und damit ihrer Erwerbsmöglichkeiten sein wird? Es ist das Stillschweigen einer großen Anzahl jener, von denen wir uns moralische Führung erwarten, das die Schwurbler ermuntert, sich immer weiter in ihren Schwachsinn hineinzusteigern.

Wenn hier jemand „Mut finden müsste“, dann in erster Linie die Erzgebirgler, die sich eingestehen müssten, dass ihr Schaden hausgemacht ist. (Dr. Volker Grundmann, per E-Mail)

Am 3. Dezember marschierten etwa 30 Personen mit Fackeln und Plakaten vor dem Wohnhaus von Ministerin Köpping auf. Der Grimmaer Stadtrat verabschiedete daraufhin eine Solidaritätserklärung. Drei AfD-Stadträte stimmten dem Statement nicht zu.

Den Ursachen auf den Grund gehen

Warum ist das Misstrauen in die Demokratie und die Politik gerade in Ostdeutschland so groß? Woher kommt all die Wut? Das fragte und diskutierte vor drei Jahren die damalige Integrations- und Gleichstellungsministerin Petra Köpping in ihrem Buch. „Integriert doch erst mal uns!“ – so der Titel. Das hatte sie in Gesprächen mit Bürgern immer wieder vernommen. Bei „Anne Will“ wurde danach ihre SED-Vergangenheit be- und verurteilt. Ich frage: Ist jetzt nur Corona schuld an den Geschehnissen in Grimma und Dresden und anderswo in Sachsen? Liegen die Ursachen nicht viel tiefer? (Michael Zock, per E-Mail)

Der Staat muss Konsequenzen zeigen

Eine derartige antidemokratische Haltung darf nicht toleriert werden. Hier ist das konsequente und kompromisslose Einschreiten des Staates erforderlich. (Yves Hollander, am 4. Dezember auf Facebook)

Kritik ja, Fackelzüge nein

Man darf Frau Köpping durchaus kritisch betrachten, derartige Methoden des „Protests“ sind dennoch einfach nur perfide und asozial. (Julia Gudrun Bauer, am 4. Dezember auf Facebook)

Es gibt so viele Vorurteile

Die Art des Protests war definitiv die falsche, aber man sollte sich fragen, wie konnte es so weit kommen? Warum sind die Bürger so gespalten und fühlen sich nicht mehr gehört? Viele Kommentare zeigen es ganz deutlich: Es herrschen Vorurteile und Spaltung nur aufgrund des Impfstatus vor. Aber nicht alle Geimpften sind „Versuchskaninchen“ und nicht alle Ungeimpften Nazis. (Peter Seebach, am 4. Dezember auf Facebook)

Für ihren Umgang mit Corona-Protesten steht auch die sächsische Polizei in der Kritik. Doch die Beamten verdienen Anerkennung, findet Polizeiseelsorgerin Barbara Zeitler.

Dem Staat verpflichtet und kein Söldnertrupp

Polizistinnen und Polizisten werden als „Kretschmers Söldner“ bezeichnet. Ich lese, dass die politische Gruppierung, die sich „Freie Sachsen“ nennt, dies regelmäßig in ihren „Kanälen“ tut. Dieses Bild auf die sächsische Polizei zu übertragen ist eine schamlose Lüge. Daher widerspreche ich.

Die Beamten sind durch ihren Diensteid nicht an eine Person, eine Regierung oder eine Partei gebunden. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur Volkspolizei in der DDR oder dem Militär in der Nazi-Diktatur. Der Diensteid heute bindet an die Verfassung und die Gesetze unseres Landes und verpflichtet, Gerechtigkeit gegenüber allen zu üben. Die Polizistinnen und Polizisten setzen sich mit ihrer ganzen Kraft, nach bestem Wissen und Können und immer wieder auch mit ihrer Gesundheit dafür ein, dass Menschen geschützt werden und Hilfe erfahren. Zugleich müssen sie sich hinterfragen lassen und sich korrigieren, wo sie Fehler machen.

Die Menschen, die in der Polizei arbeiten, sind Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem Beruf Verantwortung für unser Land übernommen haben. Sie sind keine Söldner. Sie dienen nicht wegen des Geldes einem bestimmten Menschen. Sie dienen dem Land – und verdienen dafür ein Gehalt und Anerkennung. (Dr. theol. Barbara Zeitler, per E-Mail)

