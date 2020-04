Protestierende bilden Kette in Leipzig – Kritik an Flüchtlings- und Klimapolitik

Leipzig

Etwa 100 Menschen haben sich am Freitag zu einer Protestkette in der Leipziger Innenstadt zusammengefunden. „Die Aktion steht unter dem Motto ’Fight every crisis’ (Bekämpfe jede Krise) und ist eine gemeinsame Initiative von ’Ende Gelände’, ’Fridays For Future’, ’Seebrücke’ und ’ Leipzig nimmt Platz’“, sagte Sprecher Maximilian Becker gegenüber der LVZ. Den Teilnehmern sei wichtig, auch in der Corona-Krise auf andere Problemfelder wie den Klimaschutz und die dramatische Lage an der EU-Außengrenze in Griechenland hinweisen zu können.

Zur Galerie Protestkette im Leipziger Zentrum am 24. April 2020

Die Protestierenden hatten sich gegen 16 Uhr ohne Vorankündigung in einer Reihe in der Fußgängerzone der Petersstraße aufgebaut – unter Berücksichtigung der in der sächsischen Corona-Verordnung geforderten Abstandsregeln. Wer wollte, konnte diese von Plakaten gesäumte Menschenkette auch als Verlängerung einer der Schlangen vor den Geschäften interpretieren. „Es ist in Zeiten der Corona-Schutzmaßnahmen nicht ganz einfach, seinen Protest auch sichtbar zu machen. Dafür bedarf es eben kreativer Maßnahmen“, so Becker weiter.

Ähnliche Aktionen fanden am Freitagnachmittag auch in anderen Städten statt, darunter in Berlin und Hamburg.

Von Matthias Puppe