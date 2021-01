Chemnitz/Leisnig

Anna, die große Schwester, trägt eine Kette um den Hals. Darauf steht sein Name. Anton, in weich geschwungenen Buchstaben. Thomas Lieb, der Vater, schreibt seinem Sohn Briefe. Er will ihm alles erzählen, was er erzählt hätte, säße er noch daheim auf seinem Stuhl. Kathrin Gerlach ist die Mutter. Vielleicht wird sie, wie Vater und Schwester auch, demnächst von Psychologen begutachtet, die einschätzen sollen, wie es ihnen heute psychisch geht.

Am 21. Juni 2016 starb Anton. Er wurde zehn Jahre alt. An diesem Mittwoch hat Dominik Schulz, Vizepräsident des Landgerichts Chemnitz, nach den passenden Worten gesucht, die die Umstände beschreiben, unter denen Anton Lieb sein Leben verloren hat. Nach einer Pause sagt Schulz diesen Satz: „Die Kammer hat den Eindruck, dass im Krankenhaus die Entscheidung getroffen wurde, Anton sterben zu lassen.“ Auf diesen Satz hat die Familie viereinhalb Jahre gewartet.

Der blonde Junge war kein Zehnjähriger, der über den Fußballplatz fegt und Autorennen auf der Konsole spielt. Vielleicht wäre er das geworden. Als er drei Wochen alt war, bekam er eine Blutvergiftung, ausgelöst durch B-Streptokokken. Die Bakterien sind gefährlich für Babys. Bei Anton verursachten sie eine Hirnhaut- und Gehirnentzündung. Die Ärzte konnten damals sein Leben retten, aber nicht alle Funktionen, die sein Kopf steuert. Seitdem war er blind und litt an Epilepsie, musste künstlich ernährt und bis zum Schluss gewindelt werden. Trotzdem durften die Eltern Eltern sein und die Schwester Schwester.

Notarzt wählt den kürzesten Weg

Morgens hob die Mutter ihren Sohn in seinen Rollstuhl. Sie benutzte dafür eine Art Kran, seit er zu schwer geworden war, um ihn aus eigener Kraft zu tragen. Sie schob ein Tuch unter Anton, mit Schlaufen an den vier Zipfeln. Diese Schlaufen hängte sie in einen Lift.

Bei diesem Ritual des Alltags rutscht der Junge am Morgen des 20. Juni 2016 auf den Boden und fällt auf den Kopf. Wahrscheinlich, weil Kathrin Gerlach eine Schlaufe des Tuchs nicht richtig eingehängt hatte. Sie ruft den Notarzt, und der Notarzt veranlasst, dass Anton in die Klinik nach Leisnig kommt.

Das Krankenhaus gehört dem Klinik-Konzern Helios und ist ein kleineres Krankenhaus in einer 6000-Einwohner-Stadt im Landkreis Mittelsachsen. Die Familie wohnt in Döbeln. Der Notarzt lässt Anton nach Leisnig bringen, weil das nicht weit weg ist von Döbeln und es im Haus eine Kinderklinik gibt. Die Mutter sagt immer wieder: „Wir müssen nach Leipzig.“ Mit Leipzig meint sie die Uniklinik, die Ärzte, die Anton seit mehreren Jahren behandelt haben, wenn er krank war.

Klinik hat nicht die Kompetenz für solche Fälle

Anton kam nach Leisnig, blieb in Leisnig und starb in Leisnig, 19 Stunden später. Könnte er noch leben, hätten sich die Ärzte bei Antons Behandlung helfen lassen? Das war die Frage, mit der sich das Landgericht Chemnitz beschäftigt hat. Und das ist das Ergebnis. Nicht eindeutig und trotzdem klar für Richter Dominik Schulz und seine beiden Kollegen, die das Zivilverfahren führen. Das Krankenhaus hätte das schwerstkranke Kind nie allein behandeln dürfen, weil es dazu nicht in der Lage war. Zu diesem Ergebnis kam die Kammer am Mittwoch.

Antons Geschichte wirft die Frage auf, ob es passieren kann, dass sich kleinere Krankenhäuser bei ihrer Arbeit überschätzen. Krankenhaus ist nicht gleich Krankenhaus. In Sachsen gibt es drei Arten davon, die hat das Krankenhausgesetz festlegt. Es gibt Grund- und Regelversorger, Schwerpunktversorger und Maximalversorger. Die Helios-Klinik Leisnig ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung, so steht es auf ihrer Internetseite. Anton hätte in diesem Stufenplan zwei Stufen höher behandelt werden müssen, bei einem Maximalversorger. Auch daran besteht für das Gericht kein Zweifel.

Christoph Klein arbeitet im Dr.-von-Haunerschen-Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München. Klein ist dort Direktor der Kinderklinik und Kinderpoliklinik, ist Professor und hat zwei Doktortitel, ist pädiatrischer Hämatologe. Im Auftrag des Gerichts hat er ein Gutachten geschrieben, in dem es um Anton Lieb geht. Klein sagt: „Man sollte fordern in Deutschland, dass eine Klinik, wenn sie überfordert ist, rasch die nächsthöheren Versorgungsstrukturen bemüht.“ Das sei die grundsätzliche Frage hinter Antons Tod, sagt Klein.

Er sieht mehrere Weichen, die Antons Leben hätten retten können, wären seine Ärzte richtig abgebogen. Der Schädel war bei dem Sturz gebrochen, es entstanden Hirnblutungen. Die Eltern sagen, die Ärzte hätten sie nach den ersten Untersuchungen beruhigt, hätten gemeint, ihr Junge habe Glück gehabt und brauche nun Ruhe. Sie legten ihm einen Venenzugang in die linke Hand und wickelten einen Verband darum, verabreichten die Medikamente direkt in die Blutbahn. Wenige Stunden später steht fest, das vieles daneben gelaufen ist. Antons Hand ist dick und gezeichnet von Verätzungen. „Man muss sich als behandelnder Arzt versichern, dass der Venenkatheter auch funktioniert“, sagt Klein, der Gutachter. In der ersten Phase der Behandlung sei dieser Venenzugang an der Hand nicht falsch gewesen. Später hätte ein zentraler Venenkatheter den Jungen besser versorgt.

Gutachter: „Ärzten ist die Situation entglitten“

Christoph Klein sagt auch diese Sätze über die behandelnden Ärzte: „Man sieht, dass ihnen die Situation entglitten ist.“ „Sie waren sich der Tragweite des Unfalls nicht bewusst, nur diesen Schluss lässt das Verhalten für mich zu.“ „Sie haben die Versorgung des Kindes nicht lückenlos und umfangreich dokumentiert.“ Immer wieder fällt er zurück auf den Satz, dass sich Antons Ärzte hätten Hilfe holen müssen. „Er hätte dringend in ein neurochirurgisches Zentrum verlegt werden müssen.“

Es existieren Laborwerte von Antons Blutuntersuchungen. Darüber, dass das Laktat um ein Vielfaches stieg und das Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff, absackte. Das Hämoglobin als Indiz für eine innere Blutung, eine schwerwiegende Hirnblutung. Das Laktat als Produkt von Antons Stoffwechselentgleisung.

Eltern lehnen Vergleich ab

Der Zehnjährige hätte eine Notoperation gebraucht, um den Hirndruck zu senken, der durch die Blutung immer weiter stieg. Das Kind verstirbt an einer Stammhirneinklemmung infolge des Hirndrucks. So steht es im Gutachten des Universitätsklinikums Jena. Von der lehrbuchhaften Dokumentation des Sterbevorgangs, der Kieferklemme, der hervorgequollenen Zunge, ist in Antons Akte nichts zu lesen, so die ärztliche Gutachterin der Kinderchirurgie in Jena. Nur die Mutter hatte es beschrieben. Die Bilder bleiben in ihrem Kopf.

Anton könnte noch leben. Aber kein Gutachten konnte beweisen, dass sein Tod mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ vermeidbar war. Deshalb wurde niemand bestraft für die Fehler, die passierten. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren und die Strafermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingestellt. Es kam nie zu einem Strafprozess gegen Antons letzte Ärzte.

Thomas Lieb und Kathrin Gerlach wollten, dass ein Gericht durch die Akten ihres Sohnes blättert, dass ein Richter sortiert und urteilt. Ihre Forderung nach Schmerzensgeld, mit der sich das Landgericht Chemnitz nun beschäftigt, ist die Krücke. Denn wer entscheidet, ob jemandem eine Entschädigung zusteht, muss davor entscheiden, ob es jemanden gibt, der Leid verursacht hat. Für die Zivilkammer, ihre drei hauptberuflichen Richter, steht fest: Das Krankenhaus Leisnig war der falsche Ort für Anton.

Eltern geht es um rechtliche Einordnung der Fehler

Der Rechtsanwalt der Klinik bot der Familie einen Vergleich an. Das ist ein juristischer Begriff. Man einigt sich auf etwas, auf eine Summe. Antons Eltern lehnen das ab. Dominik Schulz, der den Prozess als Richter leitet, sagt: „Ihnen geht es nicht um Beträge. Sie wollen, dass ihnen ein Gericht schwarz auf weiß gibt, wer schuld an Antons Tod ist.“

Die Leisniger Klinik möchte sich zum Prozess nicht äußern, erklärte die Leitung am Donnerstag. Bis Mitte Februar entscheidet die Landgerichts-Kammer, wie sie einen Aufenthalt im falschen Krankenhaus bewertet, an dessen Ende das Sterben steht. Vielleicht werden Psychologen beauftragt, die den psychischen Zustand der Eltern begutachten. Die fühlen sich erleichtert, als sie den Gerichtssaal am Mittwoch verlassen. „Mit dem Ergebnis vor der Brust geht es mir besser“, sagt Thomas Lieb. Kathrin Gerlach spricht von Respektlosigkeit: „Mein Gefühl ist, mein Sohn wäre anders behandelt worden, wäre er nicht behindert gewesen.“

Vor dem Prozess hat Thomas Lieb einen Brief an Anton geschrieben. „Drück uns die Daumen.“

Von Manuela Müller