Gera/Rositz/Meuselwitz

Es sind immer verstörende und oft schreckliche Prozesse, wenn jemand wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht steht. Doch manchmal geht es noch tiefer in menschliche Abgründe. So wie am Dienstag beim Prozessauftakt gegen 65-jährigen Heinz H. aus Hohenmölsen bei Weißenfels, der sich an einer Achtjährigen aus Rositz vergangen haben soll – mehrfach, auf jede erdenkliche und damit abscheuliche Art und Weise. Auch etliche Bilder soll er dabei angefertigt haben.

Angeklagter sitzt seit Sommer in Haft

Nahe Verwandte des Kindes mussten entnervt und tränenüberströmt den Saal im Landgericht Gera verlassen, als die Staatsanwältin die Taten detailliert schilderte. Diese sollen in der Wohnung des Opfers, in der des Täters und wohl auch in einer Wohnung in Meuselwitz begangen worden sein, im Zeitraum von März bis zum 24. Juli 2020, als H. schließlich festgenommen wurde und seitdem in U-Haft sitzt. Der Angeklagte steht in verwandtschaftlichem Verhältnis zum Opfer, das er kennt, seit es drei ist. Dabei nutzte er das Vertrauensverhältnis und offenbar auch die Zuneigung aus, die das Mädchen für ihn empfand.

Angeklagter verharmlost Übergriffe

Was den ersten Prozesstag umso erschütternder machte, waren jedoch die Gleichgültigkeit und das fehlende Mitgefühl, mit denen der Angeklagte seinen Taten gegenübersteht. Denn eingeräumt hat er diese letztendlich, wie sein Rechtsanwalt Carl Sommer am Ende einer enervierenden Befragung betonte.

Doch bis zu dieser Aussage verharmloste oder verniedlichte H. seine Übergriffe, schwächte Details ab oder bestritt diese, redete von Kuscheln und stellte es mitunter so dar, als wäre der Missbrauch im Einverständnis mit der Achtjährigen erfolgt. Dabei sprach er von einer Neugier des Mädchens, die er dadurch begründet sah, dass sich das Opfer bei seiner Misshandlung ruhig verhalten habe. Damit offenbarte der 65-jährige Angeklagte ein stückweit sein Unvermögen, die Tragweite seiner Taten zu begreifen und sich mit diesen auseinanderzusetzen.

Auch konnte oder wollte H. sich an viele Details nicht mehr erinnern, beispielsweise an die Schmerzen, die das Mädchen empfand, die es bei der dreimaligen Befragung durch Polizei und Staatsanwaltschaft vor dem Prozess zu Protokoll gab.

Richterin erhöht Druck

„Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich aufgehört habe, wenn sie Schmerzen geäußert hat“, sagte H.. „Das sind Sachen gewesen, wo ich mir nicht überlegt habe, was ich da mache. Ich kann mich nicht entsinnen, dass das Kind gesagt hat, dass es das nicht will.“

Nach mehreren dieser lapidaren Bemerkungen reichte es der Vorsitzenden Richterin Christina Lichius. „Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn mir jemand erzählt, dass ein Kind aus Versehen in die Boxer-Short fasst“.

Nach einer darauffolgenden Pause und der Beratung mit seinem Mandanten erklärte nun der Verteidiger, dass H. alle Vorwürfe in der Anklageschrift bestätigt. H. sehe sich aber nicht mehr in der Lage, Fragen zu beantworten, er fühle sich überfordert und stehe das nicht durch. Mehr wolle sein Mandant dazu nicht mehr sagen, sagte Sommer. Auf Nachfrage der Nebenklage-Vertretung fügte der Anwalt hinzu, dass H. die Taten leid tun. „Er weiß, was er falsch gemacht hat.“

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Jens Rosenkranz