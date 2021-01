Prozess gegen KSK-Soldaten: Wie gefährlich war das Waffendepot in Collm?

Leipzig/Collm

Etwa ein Meter tief lag die Waffenkiste, die Phillipp S. im Garten vergraben hatte. Darin „handhabungssicher“ verpackt: vier Päckchen PETN-Sprengstoff zu je 500 Gramm, formbare Sprengmasse, auch als Plastiksprengstoff bekannt.

Der einstige Elitesoldat der Bundeswehr, der im Kommando Spezialkräfte (KSK) diente, muss sich seit vergangener Woche am Landgericht Leipzig wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz verantworten. Bei der Durchsuchung seines Grundstücks in Collm im Mai vergangenen Jahres hatten Ermittler ein ganzes Waffenarsenal ausgehoben.

Waffenversteck im nordsächsischen Collm

Neben mehreren tausend Schuss Munition und über zwei Kilogramm Sprengstoff wurden auch Waffen und Waffenteile, darunter eine Kalaschnikow, sowie Nazidevotionalien wie ein SS-Liederbuch sichergestellt.

Plastiksprengstoff fand sich außerdem in Form einer Schnur und zu Folie gepresst. Ebenfalls vorhanden: Zehn nicht elektronische Vorrichtungen, mit denen sich dieser Sprengstoff zünden lässt, sowie Verlängerungen für diese Sprengzünder auf 15 oder 30 Meter.

Waffendiebstahl bereits eingeräumt

Zum Prozessauftakt hatte S. in der vergangenen Woche unter Tränen gestanden, dass er all das auf seinem Grundstück in Collm vergraben oder im Haus versteckt hatte. Er habe das Material abgezweigt, um die Ausbildung der ihm anvertrauten Soldaten trotz Engpässen sicher stellen zu können, erklärte er.

Der zweite Prozesstag am Freitag widmete sich der Einordnung durch zwei Sachverständige für Sprengstoff und Waffen und der berechtigten Frage des Vorsitzenden Richters Jens Kaden: „Was kann man mit dem Zeug anfangen?“

Plastiksprengstoff sichergestellt

Die Antwort des ersten Experten: „Gegenstände wegsprengen oder schlichtweg etwas zerstören“, die Menge entscheide allerdings über die Auswirkung und ob jemand geschult im Umgang mit Sprengstoff sei. So genügten die vier sichergestellten PETN-Blöcke, um eine Gartenlaube zu sprengen, ein größeres Gebäude hingegen könne damit abgerissen werden.

Allerdings könnte auch diese Menge, an der richtigen Stelle, erheblichen Schaden anrichten. Die Frage der Staatsanwaltschaft, ob sich ein Auto oder Flugzeug damit in die Luft jagen ließe, verneinte der Experte nicht, allerdings bräuchte es dafür eher Fernzünder.

Munitionsfunde: Vielzahl von Kalibern und Projektilarten

Der zweite Sachverständige widmete sich dann den Schusswaffen. Genauer: die schiere Vielzahl unterschiedlicher Projektile machte er deutlich. Munition für das sichergestellte Sturmgewehr AK 47 („Kalaschnikow“) fand sich wie für das von der Bundeswehr verwendete G 36, aber auch Scharfschützenmunition. Geschosse mit weichem, hartem oder doppeltem Kern, aber auch Leuchtspurmunition, Übungsmunition mit Farbkartuschen oder Platzpatronen.

Auch die Herkunft der Kalaschnikow ließ sich ein wenig erhellen, weil diese nicht von der Bundeswehr verwendet wird. Nicht auszuschließen sei, dass sie bei einem Auslandseinsatz zum KSK gekommen sei. Sie stamme aus polnischer Produktion und sei nach 1989 vermutlich in ein Nicht-Nato-Land verkauft worden.

„Dekowaffe“ ist schussfähig

Vermutlich habe sie bei einem Brand Schaden erlitten, dafür spreche, dass Kunststoffteile ersetzt worden seien. Dem Angeklagten zufolge sollte sie als Dekoobjekt dienen. Der Sachverständige ordnete sie nach einem Test, bei dem sich lediglich zwei Einzelschüsse auslösen ließen, bevor sie beschädigt wurde, zumindest als erlaubnispflichtige Schusswaffe ein. Als vollautomatische Kriegswaffe könne er sie in diesem Zustand nicht gelten lassen.

Auch wenn die Waffe damit harmloser erschien, Fragen blieben für Richter Jens Kaden: „Die AK 47 sollte ins Herrenzimmer. Wenn sie nur als Dekoration vorgesehen ist, dann frage ich mich, wozu man die Munition dafür braucht?“, wies er auf Unstimmigkeiten im Geständnis des Angeklagten hin.

Widersprüche und offene Fragen werden dringender

Bei einer KSK-Übung könnten bis zu 80.000 Schuss abgegeben werden, habe es zudem am ersten Verhandlungstag geheißen. „Was nützen dann zwischen 6000 bis 7000 Schuss unterschiedlichsten Kalibers?“ Und habe es in der Zeit von 2017 bis 2020 dann keine Engpässe mehr bei der Bundeswehr gegeben?

Warum habe S. die Munition weit entfernt vom KSK bei sich in Collm gelagert? Fragen, die der Angeklagte und seine Verteidiger in den kommenden Prozesstagen klären müssen.

Von Manuel Niemann