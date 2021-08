Dresden/Leipzig

Der sächsische Verfassungsschutz befürchtet wegen des anstehenden Prozesses gegen die Leipziger Autonome Lina E. linksextreme Straf- und Gewalttaten in Leipzig und in Dresden. „Wenngleich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine entsprechenden Aufrufe zur Begehung von Straftaten zu verzeichnen sind, könnte der gesamte Prozessverlauf grundsätzlich ein Risiko von linksextremistischen Straftaten und Gewalttaten gegen Sachen und Personen mit sich bringen“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Das Landesamt für Verfassungsschutz beobachte das Verhalten der Szene deshalb „sehr genau und steht in einem intensiven Informationsaustausch mit der Polizei“.

Prozess startet am 8. September

Die 26 Jahre alte Lina E. war im vergangenen November in Leipzig verhaftet worden. Sie sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr unter anderem vor, Mitglied einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung zu sein und bei Übergriffen das Kommando übernommen zu haben. Die Vereinigung habe zum Ziel gehabt, Rechtsextreme zu überfallen und erheblich zu verletzten. Unter anderem soll E. im Oktober 2018 mit drei weiteren Tätern eine Attacke im Leipziger Stadtteil Gohlis verübt haben.

Der Prozess gegen Lina E. beginnt am 8. September vor dem Oberlandesgericht Dresden. Bis Ende Dezember sind allein zusätzlich 27 Verhandlungstage angesetzt. Weitere Termine sind bis März 2022 vorgesehen. Mit E. sind noch drei Personen angeklagt.

Symbolfigur Lina E.

Seit ihrer Verhaftung hat sich E. zu einer Symbolfigur in der linken Szene entwickelt. In Leipzig findet sich unzählige Graffiti, die Gerechtigkeit oder Freiheit für sie fordern. Das Aktionsbündnis „Wir sind alle linx“, das bundesweit für eine Demonstration in Leipzig am 18. September mobilisiert, hat sich ebenfalls zu ihr bekannt. Antifaschisten würden „zunehmend kriminalisiert und Engagement gegen Rechts staatlich und medial diskreditiert“, heißt es im Aufruf. Verfahren wie das gegen Lina E. seien „nur die Spitze des Eisberges“.

Auch Gewalttaten wurden mit Verweis auf Lina E. begangen: Im April gingen mehrere Transporter einer Autovermietung in Flammen auf. Auf dem linksextremen Internetportal „Indymedia“ veröffentlichten Unbekannte wenig später ein Bekennerschreiben, in dem sie die Tat mit der Haft von Lina E. begründeten. Unter anderem darauf nimmt der sächsische Verfassungsschutz Bezug, wenn er nun warnt. Die Szene fasse das gesamte Verfahren gegen Lina E. und die weiteren Angeklagten „als ungerechtfertigte und überzogene Repression des Staates auf, gegen die man sich zur Wehr setzen muss“, erläutert die Sprecherin.

Fokus auf Demonstration am 18. September

Bislang sind dem Verfassungsschutz nur wenige konkrete Hinweise auf linksextreme Aktivitäten bekannt. Er bezieht sich unter anderem auf eine Solidaritätskundgebung am Tag des Prozessbeginns, die im Umfeld des Oberlandesgerichts stattfinden soll: „Der Fokus der extremistischen Szene ist momentan aber vor allem auf die unter dem Motto ‚Wir sind alle LinX‘ stehenden Demonstration am 18. September in Leipzig gerichtet.“

Von Kai Kollenberg