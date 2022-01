Dresden

Leon R. betreibt eine rechte Szenekneipe in Eisenach, ist ein weit über die Stadt hinaus vernetzter Neonazi und im Jahr 2019 zweimal angegriffen worden: Im Oktober in seiner Kneipe „Bull’s Eye“, im Dezember vor seiner Wohnung. Beide Male, so sehen das die Ermittler, waren die Leipziger Studentin Lina E. und einige der Männer beteiligt, die mit ihr vor dem Oberlandesgericht Dresden angeklagt sind: Wegen Überfällen wie die auf Leon R. und wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, aus der heraus die Attacken geplant worden sein sollen.

Der „Komplex Eisenach“ ist in dem Prozess gegen Lina E. und ihre Mitangeklagten ein besonderer, und zwar wegen des zweiten Angriffs in der Thüringer Stadt: In der Nacht, nachdem die Attacke geschah, stoppte die Polizei in der Nähe des Tatorts zwei Autos. In einem davon, präpariert mit gestohlenem Kennzeichen: Lina E., ihr Mitangeklagter Lennart A. und ein Axtstiel mit Glassplittern und der DNA von Lennart A. Das Auto eines weiteren Angeklagten wurde auf der Autobahn 4 nahe Jena geblitzt.

Soweit die Aktenlage. Aber war Lina E., waren die anderen Angeklagten tatsächlich bei den Angriffen auf Leon R. dabei?

Um die Frage einzugrenzen, sollte am Mittwoch Leon R. als Zeuge vor Gericht aussagen – der Mann also, von dem es in den Akten heißt, er habe Lina E. trotz Vermummung aller Angreifer als Täterin der Attacken auf ihn „identifiziert“. R. aber kam nicht – er habe einen Bandscheibenvorfall, ein ärztliches Attest liege vor.

Zeuge: Angriff mit Stangen und Hammer

Als Zeuge sprach stattdessen Maximilan A., Kumpel von R., Kneipengast und ebenfalls mutmaßliches Opfer beider Angriffe. A., nach eigener Aussage „ziemlich genau zwei Meter“ groß, dichter Kinnbart und schwarzer Kapuzenpulli berichtete: Im Oktober 2019 habe eine Gruppe Vermummter die Kneipe „Bull’s Eye“ gestürmt, in weniger als einer Minute Einrichtung zerschlagen, Gäste und Gastgeber angegriffen. A. selbst sei am Arm verletzt worden. Im Dezember dann habe er zusammen mit zwei anderen Leon R. nach Hause gefahren. Dort: wieder ein Überfall Vermummter, die R. angegangen sowie mit Stange und Hammer das Auto, in dem A. und die zwei anderen sich zu verschanzen, versuchten anzugreifen. „Leon soll aufhören mit dem Scheiß, sonst bringen wir ihn das nächste Mal um“, soll einer der Angreifer gerufen haben. Dieses Mal musste A. im Krankenhaus behandelt werden: Er hatte demnach Atemnot wegen versprühten Reizgases und erlitt Prellungen.

Bei beiden Angriffen, so erinnerte sich A. vor Gericht, habe eine Frau Reizgas versprüht – und das Kommando zum Rückzug gegeben. „Das war wieder eine Frauenstimme, wie beim ersten Mal, das hat mich ja so gewundert“, sagte A. über den zweiten Überfall. Ansonsten in seinen Erinnerungen: viel „weiß ich nicht“, „kann sein“ und „keine Ahnung“. Wann und warum genau er sich in seinen zahlreichen Aussagen bei der Polizei erinnert habe, dass eine Frau die Kommandos gegeben habe (das hat A. nämlich nicht von Beginn an so gesagt) – das konnten auch Befragungen der Anwälte der Angeklagten nicht wirklich zutage fördern.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt. Der rückenkranke Leon R. soll nun Anfang Februar aussagen.

Von Denise Peikert