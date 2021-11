Dresden

Es ist der Abend des 15. Februar 2020 und der Zug nach Leipzig steht erst seit einigen Minuten im Dresdner Hauptbahnhof, als eine Person zusteigt, die fast die gesamte Fahrtdauer über von Abteil zu Abteil laufen wird.

Johann G. trägt geringelten Pullover, Jacke mit Pelzkragen, einen Rucksack, Dreitagebart. Um seinen Hals baumelt eine lange Kette. So sieht man es auf Bildern der 32 Überwachungskameras, die in dem Zug angebracht sind und von Ermittlern der Soko Linx ausgewertet wurden – und am Mittwoch vor dem Dresdner Oberlandesgericht im Prozess gegen die sogenannte Gruppe E. aus Leipzig gezeigt wurden.

Das Ziel der Täter: rechte Demonstranten

Die Ermittler glauben, dass G. in dem Zug einen Angriff auf sechs Personen vorbereitet, die ebenfalls in Dresden zugestiegen sind und die anderthalb Stunden später in Wurzen, kurz vor Leipzig, aussteigen und überfallen werden. Die Opfer sind damals auf dem Rückweg von einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 75. Jahrestags der Bombardierung Dresdens. Rechtsradikale Gruppen mobilisierten zu dem sogenannten Trauermarsch.

Auch die sechs Wurzener gehören dem Anschein nach zur rechten Szene. Einer von ihnen, Spitzname „Lulu“, hat eine schwarz-weiß-rote Fahne bei sich. Er ist Mitglied der NPD-Nachwuchsorganisation „Junge Nationaldemokraten“. 2012, allerdings, demonstrierte er noch als 18-jähriger Punk „gegen Faschismus“.

Hat Lina E. die späteren Opfer ausgespäht?

Der unermüdlich durch den Zug patrouillierende G. ist, so weit man weiß, der Verlobte der vor dem Dresdner Oberlandesgericht angeklagten Lina E., die Leipziger Studentin, die in einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung eine herausgehobene Rolle eingenommen haben soll. Auch in dem Zug nach Wurzen soll sie zugegen sein. Auf den Videos sieht man eine junge Frau mit Brille, grauer Zipfelmütze und Strumpfhose. Als der Zug losfährt, entheddert sie ihre Kopfhörer und beginnt damit zu telefonieren.

Die Ermittler glauben, dass es sich bei der Frau um Lina E. handelt. Und, dass sie per Standleitung ihre Verbündeten Jannis R. und Jonathan M., die damals schon in Wurzen warten, über die Position der sechs Zielpersonen informierte. Für den Überfall soll sie den beiden auch ihr Auto geliehen haben. Im Dresdner Oberlandesgericht sitzen sie nun gemeinsam mit ihr auf der Anklagebank, sind aber anders als sie nicht inhaftiert. Johann G. hingegen ist untergetaucht und nicht angeklagt.

Schläge mit Teleskopschlagstöcken

Als die Wurzener den Zug verlassen, geraten sie in einen Hinterhalt und versuchen zu fliehen. Die zahlenmäßig überlegenen Angreifer traktieren sie mit Schlagwerkzeugen und Pfefferspray. Vier gehen zu Boden, wo sie weitere Tritte gegen den Kopf und Schläge mit Teleskopschlagstöcken erleiden. Für manche endet der Abend mit potenziell lebensgefährlichen Verletzungen. Die mutmaßlichen Lina E. und Johann G. fahren in dem Zug weiter nach Leipzig.

Der Prozess soll noch bis mindestens Ende März dauern. Pro Woche sind meistens zwei Prozesstage angesetzt, die LVZ berichtet von vor Ort.

Von Josa Mania-Schlegel