Dresden

Am 31. Prozesstag gegen die mutmaßliche linksextreme Gruppe um die Leipziger Studentin Lina E. ist es am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Dresden um zwei Blitzerfotos gegangen. Diese zeigen zwei Männer in einem Smart, die nach Ansicht der Generalbundesanwaltschaft zu einer Schlägerei nach Eisenach fahren – und von dort auch wieder zurück. Lina E. und drei Männer stehen seit September 2021 vor Gericht. Der Gruppe wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen – und sechs konkrete Gewalttaten.

Tagsüber stahl Lina E. in Leipzig zwei Hämmer

Die Version der Generalbundesanwaltschaft zu den Ereignissen in Eisenach lautet so: Dort in Thüringen halten die beiden Männer am Straßenrand. Ein zweites kommt hinzu, dann ein drittes Auto, Verbündete. Die jungen Leute sind aus Leipzig nach Eisenach gefahren, um hier auf Leon R. zu warten – einen Mann, der eine Kneipe betreibt, das „Bull’s Eye“, in der sich die örtliche Neonazi-Szene trifft. Ein viertes Auto rollt heran, es ist Leon R. Drei Freunde fahren ihn nach Hause.

Der erste Schlag geht in die Windschutzscheibe. Die Angegriffenen merken schnell, dass sie in der Unterzahl, dass sie unterlegen sind. Und die anderen greifen sie heftig an, mit einer Metallstange, mit Pfefferspray und mit Hämmern.

Für die Ermittler passt das gut zusammen: Lina E. wurde am Nachmittag des selben Tages in einem Leipziger Baumarkt von einem Security-Mitarbeiter beim Diebstahl erwischt. Ihre erhoffte Beute: zwei Hämmer. Sie wurde nicht festgehalten und fuhr dann nach Eisenach.

Ein gestohlenes Leipziger Kennzeichen

Dort hatte Leon R. ein Teppichmesser dabei, um sich zu wehren. Vermutlich, weil er vor zwei Monaten schon einmal angegriffen wurde. Damals drangen die Täter in seine Kneipe ein, versprühten Reizgas, griffen seine Gäste an und flüchteten.

Auch diesmal ziehen sich die Angreifer schnell wieder zurück, aber weil Leon R. die Polizei ruft, kommen sie nicht weit. Ein Auto, ein silberner VW, wird von einer Polizeistreife ausgebremst, wendet und fährt wieder Richtung Eisenach, wo er gestellt wird. In dem Auto befindet sich neben dem 26-jährigen Lennart: die Leipziger Studentin Lina E. Das Auto trägt ein gestohlenes L-Kennzeichen.

Blitzer auf der Hinfahrt, Blitzer auf der Rückfahrt

Ein zweites Auto, ein dunkler Skoda, schafft es auf die Autobahn 4 in Richtung Frankfurt am Main, überholt auf dem Standstreifen einen Lastwagen und fährt schon nach 20 Minuten die erste Ausfahrt ab. In einer kleinen Gemeinde kurz hinter der hessischen Grenze kommt das Auto zum Stehen, zwei Passagiere werden festgenommen. Ein Dritter flüchtet querfeldein und wird später an einer Landstraße von der Polizei aufgegriffen.

Allein der schwarze Smart entkommt. Allerdings fährt er, wie schon auf der Hinfahrt, abermals in einen Blitzer.

Von Josa Mania-Schlegel