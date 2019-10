Mitteldeutschland Prozess vor dem Landgericht Kiel - 39-Jähriger soll Stieftochter jahrelang vergewaltigt haben Wegen jahrelangen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung seiner Stieftochter muss sich seit Dienstag ein 39-jähriger Mann aus Chemnitz vor dem Kieler Landgericht verantworten. Der Angeklagte soll sich von 2013 bis 2019 an der Tochter seiner Ehefrau vergangen haben.

Der Angeklagte soll sich von 2013 bis 2019 zunächst in Sachsen-Anhalt und dann in Kiel an der Tochter seiner Ehefrau vergangen haben. Quelle: Patrick Pleul/dpa