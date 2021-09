Dresden/Leipzig

Wenn am Mittwochmorgen am Dresdner Oberlandesgericht die Anklage gegen Lina E. verlesen wird, ist für viele in Leipzig nur ein Urteil akzeptabel. Man muss nur einmal durch den Leipziger Süden spazieren, um zu wissen, was verlangt wird: Der Schriftzug „Free Lina“ findet sich hier alle paar Hundert Meter.

Ein Eiscafé hat eine Blechdose mit Schlitz aufgestellt, auf der „Spenden für Lina“ steht.

Ein Kleidungsgeschäft verkauft Solidaritäts-Tennissocken und T-Shirts, auf denen ein Lina-Protestzug abgedruckt ist – aus den Erlösen sollen ihre Prozesskosten mitfinanziert werden.

An einer Wand in Connewitz steht „Bildet Hammerbanden!“ (im Fall Lina E. sollen zwei Hammer als Tatwaffen eine Rolle spielen). Sogar auf Fassaden in Weimar, in Berlin, Göttingen, auf Kreta oder in Tel Aviv wurden Lina-Graffiti gesichtet.

Die Solidarisierung und die Sorge, mit der die bundesweite linke Szene auf den Prozess blickt, erscheint gewaltig. Lina E. ist zum Symbol geworden. Das hat zum einen mit den Taten zu tun, die ihr vorgeworfen werden. Zum anderen mit den speziellen Begebenheiten dieses Falls und seinen politischen Dimensionen, bei denen mitunter in den Hintergrund rückt, was E. vorgeworfen wird.

Der Vorwurf: Überfälle auf Personen aus dem rechten Milieu

Im Kern geht es beim Prozess gegen Lina E. um linksextreme Gewalt. Sie soll die Anführerin der sogenannten „Gruppe E.“ gewesen sein. Zwischen 2018 und 2020 hat die Gruppe nach Ansicht der Ermittler verschiedene Überfälle und Angriffe auf bekannte und vermeintliche Rechtsradikale verübt.

Sechs Übergriffe werden E. zur Last gelegt, neben Leipzig auch in Eisenach in Thüringen, bei denen die Verletzungen der Opfer potenziell lebensbedrohlich gewesen sein sollen. Ein weiterer Angriff im Juni 2020 kam nicht zustande, Lina E. soll aber bereits mit einem Mitgeklagten mit Auskundschaftungen begonnen haben. Die Bundesanwaltschaft zeigt sich überzeugt, dass die junge Frau eine „herausgehobene Stellung“ in der Gruppe innehatte. Bei den Übergriffen habe sie das Kommando übernommen, die Ausführung vorbereitet und ihr Auto als Fluchtfahrzeug zur Verfügung gestellt.

Im November 2020 wurde E. während einer Razzia in ihrer Connewitzer Wohnung festgenommen, im Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen und dem Generalbundesanwalt vorgeführt. Seither sitzt sie in Chemnitz in U-Haft. Und seither wird über sie geredet – von ihren Anwälte, ihren Unterstützer, der Polizei, der Bundesanwaltschaft. Sie selbst schweigt, was die öffentliche Neugierde nicht unbedingt kleiner werden ließ.

Das Foto, auf dem E. mit Kapuzenjacke, im Rock und Nike-Schuhen umringt von maskierten Beamten einen Polizeihubschrauber in Karlsruhe verlässt, hat daher fast ikonischen Wert bekommen. Die Serie, aus dem es stammt, ist die einzige, die E. seit der Verhaftung zeigt. Beim Prozessauftakt in Dresden wird sich die Öffentlichkeit zum ersten Mal ein Bild von der Frau machen können, die entweder als Inkarnation einer neuen linken Gewalt oder als Beweis für ein repressives System herhalten muss. Ihre Anwälte lassen derzeit offen, ob und in welcher Form sich die Angeklagte zum Prozessauftakt äußern wird.

„Lina ist mutig und stark“, sagt ihre Mutter

Lina E. spricht nicht, dafür tut es ihre Mutter aus Kassel. Bei einer Demonstration im Mai auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz trat sie ans Mikrofon. „Lina ist mutig und stark“, sagte sie. „Und das wünsche ich mir, dass Ihr das alle auch bleibt und weiterhin gegen Faschismus, Rassismus auf die Straßen geht und Euch nicht einschüchtern lasst“. Die Solidarität sei es, die „uns durch die schwere Zeit, diese beschissene Zeit trägt“.

Für den 18. September mobilisiert das Bündnis „Wir sind alle linx“ für eine große Kundgebung in Leipzig. Auch der explizite Verweis auf Lina E. fehlt nicht.

Aber nicht jeder findet den Kult, vor allem den medialen, gut. „Die Tatsache, dass eine Frau in dieser Art von Verbrechen angeklagt ist, dient der Justiz und den Medien als Moment der Polarisierung“, heißt es in einem Aufruf, der auf der linken Plattform „Indymedia“ veröffentlicht wurde. „Sie stellen sie auf sexistische Weise dar, mit ständigem Verweis auf ihre Beziehung zu einem Mann und der Verwirrung darüber, warum eine Frau diesen Weg einschlagen würde.“ Die Erzählung vom unschuldigen Mädchen sei „für die Gruppe der Angeklagten und die Bewegung schädlich“.

Linke diskutiert über Heroisierung

Auch innerhalb der linken politischen Szene wird diskutiert, wie man sich zu E. verhalten sollte. Und ob man, beispielsweise, in T-Shirts mit ihrem Namen herumlaufen soll. „Ich beobachte die Kampagne für Lina ambivalent“, sagt die Connewitzer Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke). „Ich teile die Heroisierung von Lina nicht und auch nicht das Produzieren von Merchandise.“

Aber es sei, so Nagel weiter, natürlich auch verständlich, dass sich in den letzten Monaten so viele Linke mit E. solidarisierten, sogar identifizieren. „Es gehört zur Erfahrungswelt vieler Linker, dass sie Repression durch die Polizei erleben, die schließlich selbst von rechter Ideologie durchsetzt ist.“

Nagel spielt auf den Vorwurf an, den die linke Szene seit Erhebung der Anklage gegen Lina E. den Ermittlern macht: Die Vehemenz, mit der ihr Prozess gemacht werde, sei überzogen und politisch motiviert. Auch dass man E. im Helikopter nach Karlsruhe geflogen habe, also genau wie den Synagogen-Attentäter von Halle, sei ein Versuch, sie öffentlich zur Terroristin zu erklären.

Ob die Vorwürfe gegen E. zutreffen, wird sich in dem Prozess zeigen. Auch, ob sie, Lina E., und ihre Mitangeklagten Mitglied einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung sind. Und, ob es ihr Ziel war, „gewaltsame Angriffe“ auf Personen aus der rechten Szene durchzuführen.

Verfassungsschutz: Es geht weniger um Lina E.

Manche rühmen die Taten, die E. und den drei anderen angelastet werden. Am Mittwochmorgen will das „Solidaritätsbündnis Antifa Ost“ in der Nähe des Gerichts demonstrieren und auch den Tag über vor Ort bleiben. „Wir finden es bedenklich, dass hier Antifaschisten vorgeworfen wird, dass sie Aufgaben übernommen haben, zu deren Bewältigung der Staat offenbar nicht in der Lage war“, erklärt ein Sprecher.

Anders gesagt: Lina E. und ihre vermeintlichen Mittäter hätten demnach Rechtsextremisten angegriffen, weil der Staat nicht genügend gegen Rechts unternimmt. Rechte Strukturen würden in Sachsen nicht ernstgenommen, so das Bündnis, daher müsse man eben selbst aktiv werden. Diese Auffassung muss man teilen wollen.

Es gibt auch Stimmen, die von einer Instrumentalisierung des Prozesses sprechen. Die Szene, die sich solidarisiert, habe weniger die junge Frau im Sinn, sagt Dirk-Martin Christian, seit Sommer 2020 Chef des sächsischen Verfassungsschutzes: „Im Fall Lina E. geht es der linksextremistischen Szene vermutlich mehr um die Symbolkraft des Prozesses, als konkret um die Person Lina E.“

Christian glaubt, dass die Szene sich in ihren Aktionen und ihrer Solidarität nur hintergründig um Lina E. bemühe – und vielmehr um sich selbst. Es herrsche in der Szene die Sorge, der Staat wolle „mit dem Prozess nur ein Exempel gegen Links statuieren.“ Und Lina E. sitze eher „stellvertretend“ auf der Anklagebank.

Die Galionsfigur Lina E.

Stimmt das? Macht die linke Szene aus E. eine „Galionsfigur“, wie Christian es formuliert?

Seit einigen Tagen ist in Connewitz ein neues „Free Lina“-Plakat aufgetaucht, das Poster zum Prozessauftakt. Über dem bekannten Schriftzug ist groß der Kopf des „Golem“ abgebildet: Eine mystische Figur, halb Mensch und halb Lehm, die auf die Welt gekommen ist, um Unheil abzuwenden.

