Pyrotechnik keine Ware des „täglichen Bedarfs“: Corona-Regeln für Supermärkte werden präzisiert

Dresden

Der Corona-Krisenstab der Landesregierung hat die Regeln für Supermärkte in Sachsen präzisiert. Demnach müssen künftig Waren, die nicht zum täglichen Bedarf gehören, vom Rest des Angebots abgetrennt werden. Sie dürfen dann nicht mehr verkauft werden. Um die Umsetzung klarer zu fassen, werden die Angaben im Internet auf der offiziellen Coronavirus-Seite der Staatsregierung ergänzt, erklärte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Freitag auf Anfrage. Die Corona-Schutzverordnung bleibe unverändert.

Zuvor hatte die in Chemnitz erscheinende „Freie Presse“ berichtet. Laut Ministerium reicht es aber aus, wenn die Waren etwa durch Absperrband separiert werden. „Eine Entfernung der Ware aus dem Verkaufsraum ist nicht erforderlich“, hieß es.

Theoretische Lücke bezüglich Pyrotechnik geschlossen

Damit wird zugleich eine formelle Lücke geschlossen, die die sächsische Corona-Schutzverordnung im Bezug auf Pyrotechnik offengelassen hatte. So war beim Bund-Ländertreffen am vergangenen Sonntag zwar ein Verkauf von Feuerwerkskörpern beschlossen worden. Auch hatten dies mehrere Länder in ihre neuen Corona-Schutzverordnungen aufgenommen – Sachsen jedoch nicht. Bis jetzt findet sich kein entsprechender Abschnitt in der sächsischen Verordnung. Theoretisch wäre es für Supermärkten in Sachsen also möglich, neben Lebensmitteln und anderen Alltagswaren auch Silvesterböller ins Sortiment aufzunehmen.

Durch die Einstufung als Ware des nicht-täglichen Bedarfs seien Feuerwerkskörper zwar auch bisher von der Verordnung abgedeckt worden, sagte eine Sprecherin des Sozialministerium am Freitag auf LVZ-Anfrage. Wegen der nun geplanten Präzisierung wird allerdings Klarheit geschaffen.

Von dpa/CN/mro