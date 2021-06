Quarantäne-Hochhaus in Dresden: So geht es am Freitag weiter

Dresden

Das Gesundheitsamt bereitet die Testung aller Bewohner des Studentenwohnheims in der Hildebrandstraße vor. „Polizei und Feuerwehr sind vor Ort und unterstützen das Gesundheitsamt“, teilte Stadtsprecher Kai Schulz mit. Die Stadtverwaltung werde im Tagesverlauf über die Entwicklung, getroffene Maßnahmen und weitere Details berichten, so Schulz.

Das Gesundheitsamt hatte am Donnerstagabend die Bewohner des Studentenwohnheims in Quarantäne genommen, nachdem ein Student an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben war. Nach noch unbestätigten Informationen soll es sich um einen 30-jährigen indischen Staatsangehörigen handeln. Er soll nach seiner Rückkehr aus Indien positiv getestet worden sein, zunächst aber keine Symptome gezeigt haben.

Gesundheitsamt: Infektion mit gefährlicher Virusvariante

Dann habe sich der Gesundheitszustand aber rapide verschlechtert und der junge Mann verstarb am Donnerstag. Das spricht laut Gesundheitsamt für eine Infektion mit einer gefährlichen Virusvariante. Am Freitag sollen alle Bewohner des Wohnheims getestet werden. Die Proben werden auf Virusvarianten untersucht. Bis Dienstag sollen die Ergebnisse vorliegen. So lange gilt zunächst die Quarantäne.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das 15-geschossige Wohnheim am Zelleschen Weg beherbergt Studenten aus über 20 verschiedenen Nationen. Das Gebäude verfügt über abgeschlossene Wohnungen für eine Person bis hin zu Wohneinheiten für Wohngemeinschaften.

Von Thomas Baumann-Hartwig