Leipzig/Dresden

Mit der Ausbreitung der Omikron-Variante in Sachsen nehmen auch die Infektionsfälle unter Kindern und Jugendlichen sprunghaft zu. Neben den direkten Quarantäne-Anordnungen sind sachsenweit bereits 300 Schulen wieder teilweise oder ganz geschlossen. Was muss beachtet werden, wenn der Schnelltest vor dem Unterricht positiv ausfällt? Was ist mit den anderen Kindern in der Klasse? Müssen auch Eltern in Quarantäne? Wer hat Anrecht auf Notbetreuung und wer bezahlt den beruflichen Ausfall? Wir geben einen Überblick.

Der Schnelltest meiner Kindes war positiv – was nun?

Zeigen sich beim Testen in den Schulen oder zu Hause positive Fälle, müssen die betroffenen Kinder isoliert werden und dürfen nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Die Schulen informieren das Gesundheitsamt, Eltern sind verpflichtet einen PCR-Test durchführen zu lassen. Ist das Ergebnis negativ, können die Kinder sofort wieder zur Schule. Falls nicht, muss eine mindestens zehntägige Quarantäne angetreten werden. Zeigen sich dann 48 Stunden lang keine Krankheitssymptome (mehr), verbleiben die Betroffenen trotzdem noch sieben weitere Tage in Absonderung. Anschließend können die Kinder mit einem negativen PCR-Tests in ihre Schule zurückkehren. Die Bildungseinrichtung und das Gesundheitsamt sollten darüber vorab aber informiert werden.

Was ist mit den anderen Kindern in der Klasse?

Alle negativ getesteten Kindern, auch die direkten Banknachbarn von Corona-Betroffenen, können laut Vorgabe des Kultusministeriums weiter im Präsenzunterricht verbleiben. In der Regel werden allerdings Geschwisterkinder von positiven Fällen ebenfalls gebeten, nach Hause zu gehen.

Müssen auch Eltern und Geschwister in Quarantäne?

Alle ungeimpften Personen, die mit dem betroffenen Kind in einer Wohnung zusammenleben, müssen sich nach dem positiven Schnelltest isolieren. Lediglich der Arztbesuch ist noch erlaubt. Sollte der PCR-Test die Infektion bestätigen, wird das Gesundheitsamt in der Regel alle Personen im direkten Umfeld in Quarantäne schicken, falls sie noch keinen Impf-Schutz haben. Diese Kontaktpersonen können sich nach sieben (Erwachsene) oder fünf Tagen (Kinder) mit einem negativen Antigen-Test im Testzentrum freitesten. Generell ausgenommen von der Isolation als Kontaktperson sind Geboosterte, Doppeltgeimpfte und Genesene – sofern die Grundimmunisieriung oder die überstandene Infektion nicht länger als 90 Tage her sind.

Warum werden Schulen teilweise oder ganz geschlossen?

Sachsens Kultusministerium will Schulen und Kitas so lange wie möglich offen halten. Treten jedoch Infektionen gehäuft auf, wägen Gesundheitsamt und Ministerium Risiken ab. Im Zweifel werden dann auch ganze Klassen oder die komplette Schule nach Hause geschickt. Dies geschieht per Verordnung. Ein klare Vorgabe, ab wann das nötig wird, gibt es nicht. Bei der Ermessensentscheidung sei die konkrete Situation vor Ort zu berücksichtigen, heißt es aus Dresden. Drei Beispiele: Eine erste Klasse der Wilhelm-Hauff-Grundschule in Leipzig lernt nach vier positiven Schnelltests und zwei bestätigten Fällen seit Mittwoch zu Hause. Der Rest der Schule ist weiter offen. In der International School dürfen aktuell 18 Klassen nicht ins Gebäude, für alle anderen findet noch Unterricht statt. Anders sieht es in der nun komplett geschlossenen 77. Grundschule in Dresden nach zuletzt 38 positiven Fällen in nahezu allen Klassen aus.

Wer kann auf Notbetreuung hoffen?

In den meisten Grundschulen und Kitas wird nach Teil- oder Komplettschließung eine Notbetreuung für Kinder angeboten, die nicht infiziert sind und die auch keine Krankheitssymptome haben. Allerdings ist der Kreis der Eltern, die diese auch in Anspruch nehmen können, klar geregelt: Mitarbeitende der Gesundheitsversorgung, von Sicherheitsbehörden, aus der Justiz und systemrelevanter Verwaltung sowie aus Bildung und Erziehung. Für alle anderen Eltern gibt es keine Notbetreuung. Eine genaue Liste der Berechtigten ist auf coronavirus.sachsen.de einzusehen. Dort ist auch der Antrag zu finden, welcher vom Arbeitgeber gegengezeichnet werden muss.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Welche Optionen haben berufstätige Eltern?

Vor allem bei kleineren Kindern stehen Eltern nun wieder vor Betreuungsproblemen. Lässt sich der Job technisch und inhaltlich nach Hause verlagern, müssen Arbeitgeber Homeoffice zustimmen. Darüber hinaus gibt es für alle gesetzlich versicherten Eltern aber auch die Möglichkeit, sich für die Betreuung krank schreiben zu lassen. Und das unabhängig davon, ob sie im Homeoffice arbeiten können oder nicht. Der Anspruch auf sogenanntes Kinderkrankengeld wurde für die Zeit der Pandemie vom Bund pro Kind und Elternteil auf jährlich 30 Tage erhöht. Alleinerziehende können jeweils 60 Tage in Anspruch nehmen. Dabei gibt es diese Hilfe bis zum 19. März auch, „wenn ihr Kind nicht krank ist, aber zu Hause betreut werden muss, weil eine Einrichtung [...] geschlossen ist oder eingeschränkten Zugang hat“, so das Bundesfamilienministerium. Die Höhe des Kinderkrankengeldes beträgt 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts.

Wann ist mit einem Ende der aktuellen Welle zu rechnen?

In den vergangenen zwei Jahren sind die Infektionswellen in Richtung Sommer immer deutlich abgesunken. Aktuell steht Sachsen noch am Beginn der Omikron-Welle. Außer in den drei mitteldeutschen Ländern hat die Corona-Variante überall in Deutschland schon zu extrem vielen Infektionsfällen geführt – vor allem in Ballungsräumen. In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigt sich eine ähnliche Entwicklung nun mit zwei Wochen Verzug. Epidemiologen der Uni Leipzig hatten für den Freistaat zuletzt mehrere Omikron Szenarien modelliert, mit Zehntausenden Infektionen täglich auf dem Höhepunkt und einem Abschwellen der Welle ab Ende Februar oder Mitte Mitte März.

Von Matthias Puppe