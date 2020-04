Quarantäne-Trotzreaktion: Musiklehrer aus Markkleeberg komponiert Corona-Blues

Markkleeberg

Jan Masanetz hat seine Gitarre fest im Griff und bleibt ansonsten auf Distanz. Auch zu seinen Gitarrenschülern der Musik- und Kunstschule „ Ottmar Gerster“ im Leipziger Land. Aus dem Homeoffice seiner Markkleeberger Wohnung gibt der 40-Jährige per Internet und Telefon Unterricht, „Manchmal in den verrücktesten Kombinationen, das Bild per Skype und den Ton per Telefon“, erzählt er. Die Qualität der Internetverbindungen, die er zu seinen Schülern in Frohburg, Böhlen und anderswo hat, hänge eben sehr von der „Tagesform“ ab, seufzt er. Etwa 30 seiner 40 Gitarrenschüler nutzen das digitale Unterrichtsangebot.

Corona-Blues zur Stärkung der Gemeinsamkeit

„Die Schüler nehmen das dankbar an. Manche sind jetzt sogar viel besser vorbereitet als sonst, üben intensiver und freuen sich richtig auf die Stunde“, erzählt er. Aber er erlebe eben auch, dass sich manche Schüler abgeschnitten fühlen. Daher kam der gebürtige Leipziger, der in Düsseldorf und Karlsruhe Komposition studiert hat, auf die Idee, den Corona-Blues zu komponieren – als Projekt für eine gemeinsame Aufführung. „So können wir trotz Quarantäne und Isolation den Gemeinschaftsgedanken fördern“, sagt er. Und so hat er über die Partitur auch geschrieben „Eine Quarantäne-Trotzreaktion der Musik- und Kunstschule ’ Ottmar Gerster’. Wirkt desinfizierend und stärkt die Abwehrkräfte.“

Partitur des Corona-Blues von Jan Masanetz für die Musik- und Kunstschule „Ottmar Gerster" Quelle: Jan Masanetz

Er habe den Corona-Blues in zwei Fassungen geschrieben, einmal als Gitarrenstück, für Stimmen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, und als Stück für das gesamte Musikschulorchester. Und so hat er noch für die Flöten, Oboen, Klarinetten und Fagotte, für die Streichinstrumente, für Trompeten, Hörner, Posaunen und Schlagzeuge extra Stimmen geschrieben. „Der Corona-Blues ist nicht die Antwort auf Gustav Mahler“, lacht er, aber „ein praxisbezogenes Spielstück für diese Zeit“. Natürlich sei das viel Arbeit, sagt er, aber es mache Spaß und stärke das gemeinschaftliche Gefühl an der Musikschule. Die Rückmeldungen von Schülern und Eltern seien positiv.

Musikschuldirektor hofft auf Aufführung im Juli

Auch der Direktor der Musikschule, Dr. Klaus-Dieter Anders, ist voll des Lobes über die Initiative seines Kollegen. „Es ist ein zusätzliches Angebot für das Orchester. Jan Masanetz hat die verschiedenen Stimmen an alle Kollegen der Musikschule verschickt, die das jetzt mit ihren Schülern üben. Wenn es wieder losgeht, treffen wir uns alle und spielen das Stück“, sagt Anders. Es käme schon ein großes Orchester zusammen für den knapp Drei-Minuten-Blues. Immerhin gehören zur Musik- und Kunstschule „ Ottmar Gerster“ mit Sitz in Borna und Markkleeberg 2300 Schüler und 80 Lehrkräfte. Eigentlich ist zum Schuljahresende im Juli ein großes Musikschulfest geplant. „Ich hoffe, dass die Musikschule dann wieder normal läuft und wir den Corona-Blues zusammen spielen können“, so der Direktor.

Von Anita Kecke